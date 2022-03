Tragedia sul Terminillo: scivola e sbatte sulle rocce, morto osteopata di Roma. Aveva 42 anni

Tragedia oggi pomeriggio sul Terminillo in Provincia di Rieti dove un uomo è morto durante un’escursione. L’incidente si è verificato intorno alle 14.00 di oggi domenica 27 marzo 2022 nella zona del Monte Elefante. A causare il decesso, secondo i primi elementi emersi, è stata una caduta accidentale. L’uomo sarebbe scivolato per poi rotolare per un pendio urtando più volte contro le rocce. Una caduta fatale che non gli ha lasciato scampo.

Morto osteopata di Roma

La vittima, di professione osteopata e residente a Roma, aveva 42 anni. A.M., queste le sue iniziali, è scivolato in un dirupo per diverse centinaia di metri. A dare l’allarme è stato un amico che si trovava con lui per l’escursione. Inutili purtroppo si sono rivelati i soccorsi.

Il recupero della salma sul Terminillo

Le operazioni di recupero del corpo della vittima sul Terminillo non sono state facili. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato. Due gli elicotteri intervenuti: l’eliambulanza, con a bordo il medico del Soccorso Alpino che ha constatato decesso, e quello Vigili del Fuoco che ha recuperato la salma.