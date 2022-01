Traslochi in giornata

Le merci domestiche, cioè gli arredi e tutto quello che si contiene in casa, spesso si spostano da una casa all’altra perché si cambia vita, lavoro oppure studio.

In molte situazioni ci si ritrova a doversi organizzare in tempi brevi e non sempre si ha un chiarimento su come “muoversi”. Le case che hanno tante stanze, come anche gli appartamenti, rischiano di avere realmente un volume di merci impressionante, questo vuol dire che non potete fare il trasferimento da solo, ma anzi è necessario che ci siano dei professionisti che si occupino della situazione.

Casa sottosopra? Chiama una ditta per il trasloco

Una situazione tipica che viene vissuta da molti privati, che provano a fare dei traslochi da soli, è quella di ritrovarsi poi la casa sottosopra. In che senso? Si inizia questo lavoro sempre pieni di buona volontà e convinti che alla fine non ci voglia poi molto a spostare le proprie merci domestiche.

I primi giorni si recuperano o comprano degli scatoloni da usare poi per riempirli con le merci o l’oggettistica che c’è in casa. Fin qui tutto bene, quando poi si inizia a “svuotare” ogni singolo mobile che c’è in casa, iniziano i problemi. Infatti gli scatoloni occupano molto spazio e non si possono dimezzare. Le camere che una volta erano con una metratura calpestabile, diventano piccole e strette. Alcuni scatoloni non possono essere messi in bilico o sopra gli altri perché se cadono si rompe di tutto.

In pochissimi giorni avrete una casa sottosopra, in pieno panico. La diminuzione dello spazio calpestabile ci porta ad avere poi perfino direttamente un problema molto serio per gli smontaggi dei mobili. Lo smontare gli arredi poi ci dà il colpo di grazie, nel senso che non si sa come si possono smontare, si va incontro a delle deformazioni delle assi oppure ad altre situazioni che compromettono la loro stabilità e si rischia di romperli.

Cosa fare quando ormai si è in pieno caos? Il consiglio è chiamare immediatamente una ditta specializzata che possa organizzarvi un trasloco in giornata. Non avrete più problemi di trasporto, di smontaggio mobili e nemmeno di facchinaggio.

Traslochi e tempi brevi per lasciare l’immobile

Vivendo in affitto si deve dare un preavviso per quanto riguarda poi il lasciato dell’immobile. Mesi in cui si pensa a tutto, tranne che scorre il tempo e voi non avete organizzato ancora nemmeno uno scatolone. Vero è che ci sono delle persone che si trovano a dover lasciare la casa o l’appartamento in qualche settimana, magari a causa di lavoro oppure perché ci sono diversi “patti” contrattuali.

Tuttavia non è poi raro che si ricerchi una ditta di Traslochi in giornata perché si deve organizzare il trasloco in pochissime ore. Quando ci sono queste condizioni, è normale che ci si faccia prendere perfino dal panico, ma basta che vi rivolgiate a dei professionisti poiché essi sono gli unici ad avere tutta la manodopera che è necessaria oltre ad avere veicoli e attrezzature che velocizzano le operazioni di spostamento e sgombero dell’appartamento o casa da lasciare.