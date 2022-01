Nuova casa? cambiare casa o affittarla per la prima volta, ma anche comprarla, è sicuramente una forte emozione. Alle volte lo si fa per costrizione, altre per migliorare il proprio stato o condizione lavorativa e non solo, ma che ci obbliga ad avere determinati comportamenti. Non possiamo fare dei trasferimenti di merci domestiche, cioè di arredi ed effetti personali, senza organizzazione.

Nei Traslochi urgenti poi c’è anche il tempo che rema contro di noi ed è qui che nascono i problemi peggiori.Smontaggio di mobili fatto alla rinfusa, magari creando perfino dei danni nelle superfici o al di sotto di essi.Creando poi un caos notevole nelle cose che si devono trasferire. Scatoloni che non hanno un senso oppure che sono molto fragili.

Insomma ci sono fattori di organizzazione che spesso sono lasciati alla rinfusa e che ci portano poi ad avere realmente dei problemi di grave entità.

A questo punto cosa si deve fare, avendo poco tempo, per svolgere al meglio ogni singola azione che permetta di trasferirsi urgentemente? Magari riuscire a smontare i mobili e fare degli scatoloni potrebbe essere una cosa che in un paio di giorni si potrebbe fare, ma solo se si hanno ambienti piccoli e non eccessivamente pieni di merci.

Tuttavia i trasporti esterni e quelli su strada non possono essere affidati a dei privati. Ecco perché è importante avere delle ditte specializzate.

Sicurezza per le tue merci

Una preoccupazione che hanno le persone che in passato hanno già affrontato dei traslochi è quello della sicurezza delle merci. Purtroppo capita spesso, più di quel che si creda, che ci siano dei mobili che vengano poi danneggiati, graffiati oppure rotti in qualche parte.

Lo smontaggio dei mobili è aggravato, nella sua semplicità, da anni di utilizzo, che magari hanno poi creato degli incastri delle assi o delle superfici visibili. Perfino le viti possono essersi arrugginite.

Tuttavia non è una cosa che capita sempre e continuamente, ma di certo è frequente, specialmente se si organizza il trasloco da soli.

La sicurezza è una delle richieste obbligatorie dei consumatori che si trovano a fare questo tipo di lavoro ed è una delle prerogative date direttamente da parte delle ditte. Se non volete rischiare con il vostro trasloco e le merci devono essere sicure al 100%, allora dovete assolutamente affidarvi a dei professionisti.

Essi organizzano il lavoro seguendo dei passaggi che sono chiari e semplici, ma con la massima tutela.

Differenza tra traslochi classici e urgenti

Il lavoro che interessa il trasloco urgente vuol dire che è necessario che esso sia eseguito in breve tempo. Questo ci porta ad avere pochissimo tempo per organizzarsi, ma è vero che è fondamentale che ci siano poi dei passaggi da seguire che sono pianificati usando perfino delle attrezzature e veicoli stabiliti.

Al contrario quando si ha qualche mese di tempo per svolgere, in tutta calma, i traslochi.

Esistono poi delle ditte che si specializzano direttamente nelle urgenze e questo per avere la certezza di offrire una sicurezza maggiore per interventi che devono essere fatti rapidamente.