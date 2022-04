I traslochi non sono mai facili e purtroppo, quando si è alla prima esperienza, diventano realmente molto, ma molto difficili. Le ditte di trasloco sono organizzate, con attrezzature e manodopera, a svolgere quegli interventi che rendono possibile, rapidamente e senza problemi, uno spostamento delle merci domestiche.

Solo che ci sono poi problemi indipendenti che devono venire supportati da altre tipologie di servizi, come avere e noleggiare un deposito.

Infatti proprio questo tipo di struttura è in grado di garantire un momento di “pausa”, in caso ci sono delle difficoltà che interessano direttamente lo spostamento delle merci. I casi in cui è necessario un Trasloco con deposito sono tanti e a impensierire direttamente gli utenti sono i costi.

Siccome parliamo di una struttura che non è un appartamento, ma un deposito, le spese di affitto sono infinitamente basse, tanto che si parla addirittura di 50 euro al mese.

In base al tempo di occupazione c’è poi il calcolo. Alcuni utenti possono averne bisogno solo per qualche giorno del deposito, quindi si andrebbe a pagare una cifra irrisoria.

Impossibilità a terminare il trasloco?

Tra le prime richieste vediamo quelle che interessano direttamente gli utenti che, per motivi di vario genere, si ritrovano ad avere un’impossibilità ad occupare la propria casa oppure il proprio appartamento.

Per esempio ci sono vecchi affittuari che ancora non hanno terminato il trasloco oppure non vogliono lasciare gli ambienti prima di una determinata data, che non coincide con la vostra. Ci sono lavori improvvisi di ristrutturazione. Durante il trasloco dei vecchi affittuari sono stati provocati dei danni direttamente negli ambienti.

Insomma le cause sono molte e tanti utenti si ritrovano a non sapere come gestirsi. Niente panico. Infatti la prima cosa a cui pensare è a dove posizionare direttamente i mobili, preferibilmente in un deposito che sia protetto e sicuro. In secondo luogo, potete, al momento, affittare una casa vacanza, che ha un costo basso e che si può prenotare per qualche mese.

Trovando dunque delle soluzioni alternative potete aspettare di risolvere il problema che vi angustia senza che ci siano dei drammi personali oppure spese eccessive da affrontare.

Dove metto i mobili provvisoriamente?

I mobili devono essere inseriti in un ambiente che sia sicuro. Un deposito di mobili, che potete poi richiedere direttamente alla ditta di traslochi, è proprio quello che fa per voi. Molte aziende si sono adeguate a tale necessità potendo offrire direttamente una struttura privata che viene pulita e controllata.

essi diventano poi i soggetti che sono attenti al mobilio che devono controllare e appena il cliente dà il via libera, possono poi terminare il trasloco in modo definitivo.

Ovviamente questi sono ambienti coperti, puliti, privi di eventuali parassiti e che impediscono dei danni o atti vandalici sulle vostre merci. Infatti la ditta mantiene un ottimo stato del deposito o dello spazio usato per questo tipo di servizio poiché è poi responsabile di quello che gli viene affidato.

I mobili saranno al sicuro e appena pronti entreranno nella vostra nuova casa, come se non avessero mai dovuto affrontare il trasloco.