Trasferirsi può essere un lavoro realmente impegnativo che deve essere effettuato da parte di aziende specializzate e che potrebbe avere un sostegno da parte di privati, ma solo quando quest’ultimi vengono diretti nelle operazioni.

Quando poi si ha bisogno di un trasferimento veloce, che avviene in meno di 24 ore, come se fosse un’emergenza, ecco che allora è bene valutare i servizi offerti.

Potete chiedere sempre un sopralluogo e un preventivo da parte di professionisti, cioè di ditte altamente specializzate che possono darvi dei chiarimenti in merito.

Costa molto traslocare in un solo giorno?

Le ditte specializzate possono fare un Trasloco in un giorno, ma dove si devono impegnare in un sopralluogo e poi valutare quali sono le operazioni da fare. In base alla metratura della casa o dell’appartamento, al volume delle merci domestiche interne e poi perfino a quali sono le tipologie di imballaggi da fare, ci sono operazioni necessarie.

Queste informazioni sono necessarie per calcolare quanta manodopera serva e quali sono i veicoli da avere. Dunque è normale che fare il trasloco in un solo giorno, nel più breve tempo possibile, diventi poi costoso perché di certo è necessario che ci sia molto personale che deve essere poi pagato.

Siccome le situazioni sono tante e diverse meglio che vi fate fare un preventivo da parte di una ditta specializzata in modo da chiarire quali sono poi i vantaggi, i costi e perfino le organizzazioni del lavoro che si deve fare.

Almeno con un preventivo avrete dei chiarimenti in merito e come mai vi viene richiesto una determinata somma economica.

Dividi gli interventi e il trasporto

Non è detto che fare il trasloco in un solo giorno sia sempre costoso. Ovviamente è possibile trovare delle soluzioni per risparmiare, ma dove poi è necessario che ci sia comunque del tempo per operare e fare degli interventi specifici.

Cerchiamo di chiarire esattamente quali sono le caratteristiche che permettono di fare il trasloco in breve tempo e come si deve dividere il lavoro che devono fare i privati da quelli che invece interessano le ditte.

Ad una ditta è possibile richiedere solo ed esclusivamente il trasporto, ma questo vuol dire che tutto il lavoro di imballaggio dell’oggettistica e delle cose personali, come poi perfino lo smontaggio dei mobili, ricade interamente sulle spalle del privato. Si deve poi far trovare tutto già imballato e pronto solo al trasferimento dall’interno verso l’esterno, in modo che la ditta debba occuparsi esclusivamente del trasporto su strada.

In questo caso è normale che si vada a spendere molto poco, ma è vero che ci vuole poi tanto tempo per organizzarsi. Quando si lavora e si hanno altri impegni, diventa impegnativo organizzarsi per fare un trasloco che sia totale.

In alternativa è possibile dividere alcuni interventi che interessano poi le operazioni da affidare alla ditta con quelle che invece interessano il privato. Quest’ultimo si può occupare di imballare i propri oggetti personali, mentre agli operai viene affidato lo smontaggio dei mobili e i lavori che sono poi piu’ ingombranti e faticosi.