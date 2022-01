I disabili in Italia sono molti, ma non ci sono solo coloro che hanno dei problemi fisici, ma perfino gli anziani che poi tendono ad avere dei problemi con l’avanzare dell’età.

C’è da dire che poi è importante che ci siano dei veicoli che consentano una massima confortevolezza. Alla fine proprio le persone che hanno dei problemi fisici importanti si ritrovano poi a muoversi per fare delle visite specialistiche o seguire delle terapie che sono utili per contribuire al miglioramento della propria salute.

Oggi sono poi presenti delle ditte per il trasportare disabili che offrono a noleggio sia veicoli adibiti a questo trasporto che personale qualificato per gestire delle situazioni di emergenza o comunque problemi diretti con il veicolo stesso.

Cosa deve avere il veicolo per trasportare dei disabili?

I veicoli che sono usati per il trasporto disabili non sono quelli che si usano per i “normo dotati” perché ci sono delle problematiche motorie che possono incidere poi sulla comodità delle vetture. Infatti le auto “normali”(permettiamo di usare questo termine), sono spesso molto scomode e invalidanti.

Già quando ci si viaggia e non si hanno delle disabilità, dopo qualche ora, ci si sente stanchi, fanno male le ginocchia e si hanno perfino dei malesseri con lo stomaco. Questo capita perché esse sono essenziali. Le auto più comode sono quelle di grandi dimensioni, con ottimi ammortizzatori e che hanno perfino l’aria climatizzata.

Se già si notano questi problemi e non si hanno delle disabilità, pensate a quali sono gli “sconfort” che vive un soggetto che non ha la piena mobilità del proprio corpo.

Per questo i veicoli che sono adibiti al trasporto di determinati soggetti fragili devono avere comunque delle migliorie. Sicuramente è importante la grandezza. Un abitacolo grande consente di avere una buona gestione del soggetto che potrà stendere le gambe o trovare una sua posizione utile.

Inoltre è necessario che ci siano dei montacarichi o delle rampe estensibili. Ci deve essere dello spazio per bloccare eventuali deambulatori oppure sedie a rotelle. Inoltre è importante che gli ammortizzatori siano in grado di sopportare qualsiasi problematica stradale.

Esistono delle ditte che offrono il noleggio di veicoli per trasportare i disabili, completi poi di personale per eventuali emergenze e kit di primo intervento.

Scegli dei veicoli in base alla disabilità

I veicoli si possono usare in base alla disabilità che ha il soggetto che le deve usare. Per le persone anziane che soffrono di disabilità motorie oppure hanno anche dei problemi di respirazione, si possono scegliere veicoli che sono completi di rame estensibili. All’interno degli abitacoli invece è possibile trovare delle barre di sostegno per aiutarli a sostenere.

Per i soggetti che sono in carrozzina è fondamentale pensare a delle vetture complete di montacarichi. Mentre per coloro che hanno delle carrozzine personalizzate e che riescono a sostenere la loro posa e respirazione, si hanno dei freni oppure delle imbragature per bloccare questa struttura.

Insomma è necessario che la scelta avvenga considerando esattamente quali sono le caratteristiche della disabilità del soggetto che li dovrà poi usare.