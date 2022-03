Trattamento con ozonoterapia

I trattamenti medici si migliorano. Alcuni di essi sono molto vecchi, come l’ozonoterapia che è nata circa 100 anni fa, ma che oggi è usatissima per vari problemi di salute.

In realtà la prima scoperta dei benefici dell’ossigeno e dell’ozono è stata già studiata nel 1832, ma le tecniche dei trattamenti medici erano arcaici per riuscire poi a valutare i benefici reali o gli effetti collaterali.

Tuttavia l’ozono venne usato molto nella seconda guerra mondiale per la sua proprietà disinfettante. Proprio le trincee e gli ospedali di guerra, avevano bisogno di ottimi disinfettanti che fossero efficaci e facili da usare. L’ozono dunque era la soluzione migliore e questo gli permise quindi di avere già una buona fama nello scorso secolo.

Ad oggi però vediamo che la tecnica dell’ozonoterapia sta diventando diffusa a causa dei tanti benefici che offre, ma perfino perché essa è stata migliorata per l’introduzione all’interno dell’organismo oltre che della muscolatura.

Ovviamente si deve fare attraverso dei centri specializzati oppure presso dei medici che sono professionisti del trattamento, che conoscono i pro e i contro, ma sanno anche cosa controllare nel paziente.

Sintetizziamo cos’è l’ozonoterapia in modo che possiate poi interessarvi a questo trattamento medico-estetico se ne riconoscete i benefici.

Si parla di un trattamento che avviene con una somministrazione, in dose da quantificare in base alle caratteristiche e bisogni del cliente, di una miscela di ossigeno e ozono medicale. Quest’ultimo è già presente all’interno dell’organismo, quindi non verrebbe assolutamente iniettato nulla di nuovo.

La miscela infatti viene iniettata per via intramuscolare o sottocutanea, dipende da quale sia l’obiettivo che si deve raggiungere. Alle volte è possibile usare perfino delle emotrasfusioni, ma è normale che qui ci sono dei calcoli medici che quantificano poi la giusta quantità di ossigeno e ozono da infondere nell’organismo.

Potete stare tranquilli perché l’ozonoterapia è sicura al 100% e non dà effetti collaterali.

Benefici dell’ozonoterapia

Il trattamento a base di ozono, cioè l’ozonoterapia viene usata per la cura di molteplici patologie. Ne citiamo alcune che sono tra le più comuni e che danno realmente tanti problemi al paziente, sia a livello di dolori che poi per le funzionalità dell’organismo.

Per coloro che soffrono di malattie vascolari, arteriopatia oppure per problemi cardiaci, è possibile avere una maggiore ossigenazione nel sangue che vada a sostenere il lavoro del cuore. L’ozono elimina tutti gli elementi che sono batterici nel sangue e che spesso sono quelle che provocano un rallentamento della funzionalità cardiaca.

Tale Trattamento con ozonoterapia è efficace perfino quando si hanno dei problemi di infiammazioni muscolo scheletriche. Per esempio per la lombosciatalgia, artrosi, osteoporosi, contrattura muscolari, ernie del disco e fibromialgia, essa è una cura mandata dal cielo.

Infatti tramite le sue iniezioni, mirate nelle parti del corpo che sono doloranti e dolorose, si riesce ad avere la certezza di un supporto che sia totale per eliminare i dolori e migliorare la rigenerazione cellulare dello scheletro. in molti hanno notato uno spessore nuovo delle ossa, tramite le lastre che hanno evidenziato i benefici del trattamento a base di ozonoterapia.