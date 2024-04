Tre figli e una moglie in attesa di trapianto, alloggio ERP di Roma allagato e con infiltrazioni da giorni: “Nessuno fa nulla”

Un vero e proprio dramma quello che da giorni – Pasqua compresa – è costretto a vivere una famiglia di Roma, residente in un alloggio ERP del Comune di Roma a Tor Bella Monaca. La casa si è trasformata in un luogo altamente insalubre, pericoloso soprattutto per una donna, che soffre di diverse patologie ed è in attesa di trapianto. Ma di interventi ancora non se ne vedono.

Segnalazioni su segnalazioni, incontri presso gli uffici del Municipio, e perfino due interventi dei Vigili del Fuoco. Ma ad oggi ancora nessun intervento concreto per risolvere il problema. E’ questo il resoconto di quanto, da più di una settimana, sta vivendo una famiglia composta da padre, operatore 118, madre, con gravi patologie, e tre bambini. Le immagini sono eloquenti: chiazze di umido e acqua dalle pareti in varie stanze. Con una situazione che peggiora di giorno in giorno.

Infiltrazioni e casa allagata nell’alloggio ERP a Tor Bella Monaca

Il problema sembrerebbe essere causato dall’inquilina del piano di sopra che, tra parentesi, non si sa bene per quale motivo, si starebbe mostrando tutt’altro che collaborativa ostacolando le operazioni di indagine e ricerca dell’origine del danno. Ma il problema resta. La situazione infatti è davvero delicata: “Ho segnalato la questione al Comune di Roma (al Municipio VI, ndr) ma ancora, a distanza di giorni, a parte il consueto scaricabarile di competenze, nessuno ha fatto nulla”, ci racconta Massimiliano, che vive nella casa che rischia di ora diventare inagibile.

La preoccupazione è soprattutto per i familiari, e in primis per la moglie che, come certificato dall’Ospedale dove si sta curando non dovrebbe esporsi “ad ambienti insalubri o altrimenti contaminati da muffe ambientali”. Insomma, un quadro a dir poco allarmante che si scontra però con i consueti meccanismi ingarbugliati della burocrazia che dilungano i tempi per qualsiasi cosa, senza fare sconti nemmeno in questioni urgenti.

Atteso l’intervento del Comune

Secondo quanto appreso dalla nostra Redazione a breve il Comune, attraverso gli uffici preposti, dovrebbe effettuare un sopralluogo per accertare la causa dell’infiltrazione e intervenire così per risolvere il problema. Anche perché, viceversa, il danno potrebbe estendersi anche ad altri alloggi – come pare stia già avvenendo – che restano pur sempre patrimonio della Pubblica Amministrazione. Noi seguiremo la vicenda e vi forniremo aggiornamenti non appena ci saranno novità.