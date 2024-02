Trenitalia, dal 1° marzo grossa novità: la nuova regola che stravolge tutto | Previste multe salate

Il trasporto dei due bagagli sarà sempre gratuito. Per chi viaggia in seconda classe o nei servizi Premium, la somma delle tre dimensioni delle valigie (profondità, larghezza e altezza) non potrà superare i 161 centimetri (per ogni dimensione il limite massimo è 80 centimetri).

Per i viaggiatori di prima classe, Business ed Executive, la somma delle tre dimensioni della valigia non potrà superare i 183 centimetri (il limite massimo per la singola dimensione è di 120 centimetri).

Novità in arrivo anche per chi trasporta carrozzine, strumenti musicali, biciclette, passeggini e monopattini. Il trasporto può essere aggiunto – in maniera gratuita – ai due bagagli consentiti, purché la somma delle dimensioni totali non superi i 200 centimetri e le dimensioni della sacca in cui si trasportano la bici o il monopattino non superino questi valori: 80x110x45 centimetri.

Sanzioni per chi non rispetta le regole

I passeggeri che non rispetteranno le regole introdotte dal 1° marzo 2024 andranno incontro a una sanzione economica di 50 Euro. Non solo, saranno obbligati a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il convoglio ferroviario si ferma. La multa è prevista anche in questi casi:

se si danneggiano le vetture

se si ostacolano le attività di servizio del personale ferroviario

se si reca intralcio/danno agli altri passeggeri

se ci si colloca in prossimità di porte di accesso, corridoi o vestiboli

se i bagagli non sono riposti negli appositi spazi

Un’altra novità riguarda l’impossibilità di imballare i bagagli. Inoltre, non sarà più consentito trasportare a bordo materiale destinato alla vendita al dettaglio. Trenitalia invita i passeggeri dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca ad apporre su ciascun bagaglio un’etichetta su cui siano appuntati, in maniera chiara e precisa, il proprio nome e i propri contatti.