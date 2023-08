Trenitalia: dal 5 agosto arriva il check-in sui regionali

Se non sei registrato, puoi effettuare il check-in tramite la funzione disponibile sull’e-mail o sull’ SMS che hai ricevuto quando hai acquistato il tuo biglietto, oppure sulla App Trenitalia, se hai recuperato e salvato il Biglietto Digitale Regionale nell’area “I miei viaggi-Biglietti salvati”.

La funzione di check-in è disponibile dalle 00:00 del giorno del viaggio e fino all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto: sul tasto è riportato il messaggio: «fai il Check-in e viaggia».

Una volta che hai effettuato il check-in, il tuo biglietto risulta attivato e compare la dicitura «validato» con una barra dinamica di colore verde che ne attesta la validità.

Il Biglietto Digitale Regionale è valido solo per il treno o i treni per il quale è stato effettuato il check-in.

Si può acquistare il tuo Biglietto Digitale Regionale fino a 5 minuti prima della partenza programmata del treno e Ricevi una e-mail riepilogativa con allegato un file informativo pdf non valido per viaggiare; nell’e-mail o SMS (se lo richiedi) è presente la funzione per fare il check-in e per gestire il tuo biglietto (cambio data e/o ora).

Per restare sempre aggiornati vi rimandiamo al sito ufficiale di Trenitalia: Nuovo Biglietto Digitale Regionale – Trenitalia