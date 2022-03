Il lavoro di badante è oggi molto richiesto e importante perché le persone che hanno bisogno di una buona assistenza, H24, sono sia i disabili e soprattutto gli anziani. Quest’ultimi si dividono in coloro che hanno una parziale indipendenza, quindi hanno poi bisogno di una persona che li aiuti e sorvegli solo durante il giorno e poi ci sono quelli totalmente dipendenti da una terza persona.

Parliamo di soggetti che hanno una limitata abilità motoria, che si spostano in carrozzina o con un deambulatore, ma ci sono perfino coloro che sono allettati.

Per le famiglie che hanno degli anziani o dei disabili di cui occuparsi è fondamentale Trovare una badante che possa aiutarli ad avere una loro gestione tra lavoro e persona da assistere. Infatti è per questo che il ruolo di questa professionista, in tante case italiane e per tanti soggetti, diventa fondamentale.

Dobbiamo evidenziare che molte volte si hanno delle difficoltà nel trovare la persona giusta perché non sempre ci si può fidare di qualcuno che è totalmente sconosciuto a cui affidare un soggetto che ha delle disabilità evidenti. Per questo ci sono tante agenzie che sono specializzate proprio nell’assistenza domiciliare che si occupano di selezionare e controllare l’operato dei soggetti che vi si rivolgono.

Come scegliere una badante giusta?

I consigli per scegliere una badante adatta sono essenziali, semplici da seguire, ma che si devono seguire nel dettaglio. Non affidiamoci solo alla simpatia perché non si sta assumendo un comico, ma una persona che deve essere responsabile.

Prima di tutto elencate esattamente quali sono le necessità che ha il soggetto che si deve far assistere. Quali sono le azioni che deve compiere durante la giornata? Pulizia della casa, preparazione dei pasti, lavaggio indumenti del soggetto da assistere, seguire una terapia o cura medica e igiene personale. Fin qui si parla di mansioni che sono specifiche in questo tipo di lavoro.

Per disabili che invece sono totalmente dipendenti, cioè che hanno bisogno perfino che qualcuno li imbocchi quando mangiano o bevono, allora è necessario una persona che abbia diversi anni di esperienza nel settoreed è preferibile che si vadano a valutare le sue competenze.

Non commettete l’errore di assumere la badante con un contratto a tanti mesi perché avete bisogno di capire se vi potete fidare di lei o lui e quale sia il suo comportamento con l’assistito. Praticamente è meglio che ci siano dei contratti a breve termine, almeno all’inizio.

Trovare una badante

Le agenzie che operano nel settore dell’assistenza domiciliare prima valutano quali sono i curriculum che gli vengono presentati da parte dei badanti, ma non si fidano solo di questo. Se essi hanno delle referenze passano a controllarle e poi, di solito, operano in modo da affidargli delle sostituzioni oppure dei lavori che sono saltuari per capire, in base alle testimonianze dei clienti, se esse o essi sono affidabili.

Un lavoro che però consente di mantenere inalterata una buona professionalità e sicurezza delle persone che inviano poi ai clienti. Questo vuol dire che non potete fidarvi solo di un foglio dove si scrive quel che si vuole, ma che non si può poi controllare.