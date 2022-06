Truffa agli anziani: ‘Sono un tecnico del condizionatore’, il raggiro sventato dalla colf

Una truffa dal sapore estivo quella attuata nei confronti di una coppia di anziani, vittima dell’ennesimo raggiro. Questa volta però grazie alla scaltrezza e alla prontezza della colf, il colpo non è stato messo a segno. È stata proprio quest’ultima infatti a far scappare il malintenzionato.

Si finge tecnico dei condizionatori per truffare degli anziani: i fatti

I fatti sono avvenuti questa mattina intorno alle 10.30 in via di Porto Empedocle. Qui il malvivente, con il volto coperto dalla mascherina, ha puntato alla casa di una coppia di anziani credendo di riuscire a farla franca, ma qualcosa non è andato come si aspettava.

La scusa del finto tecnico di condizionatori e la reazione della colf

Per farsi aprire e riuscire ad entrare in casa, l’uomo, si è spacciato per un tecnico specializzato in condizionatori. Una volta conquistatosi la fiducia ed essere riuscito ad entrare in casa, il malvivente ha provato ad immobilizzare la collaboratrice domestica che non si è piegata all’aggressione, dimostrando anzi coraggio e tenacia.

La donna infatti ha iniziato ad urlare allarmando i vivici e mettendo in fuga il malfattore. Attualmente in corso le ricerche per risalire al responsabile, sul caso stanno indagando gli agenti del VI distretto Casilino.