Tumore irreversibile a 5 anni, chiusa la raccolta fondi per la piccola Sara: “L’obiettivo è stato raggiunto”

Per la piccola Sara, la bambina di 5 anni di Faenza affetta da un neuroblastoma, sono stati raccolti oltre 100mila euro.

La raccolta fondi permetterà alla piccola di realizzare i suoi ultimi desideri, dalla passeggiata a cavallo al viaggio a Disneyland.

Terminata la raccolta fondi per la piccola Sara

Un tumore irreversibile che non le lascia più molto tempo da vivere. Questo la piccola Sara non lo sa. A cinque anni è difficile spiegare a una bambina che la medicina non basta a sconfiggere il mostro che l’ha colpita. In accordo con i genitori, i medici che hanno in cura la piccola hanno deciso di sospendere le cure perché la terapia non ha più alcun effetto sulla malattia.

Un tumore incurabile, che non ha spento la voglia di vivere di Sara, né tantomeno il suo sorriso. La piccola ha stilato una lista dei desideri, che la pagina social del volontario “Il Babbo Natale dei Bambini”, in accordo con i genitori di Sara, ha pubblicato su Facebook: essere una principessa in un castello per un giorno, sciare, andare a Disneyland, fare la modella per un giorno e indossare tanti vestiti, andare a Gardaland, visitare l’acquario di Genova, fare una festa con i gonfiabili e con tanti bambini, visitare lo zoo di Roma, coltivare fiori in un vivaio di fiori.

È stata la stessa pagina social, nelle scorse ore, a far sapere alle tante persone che stanno seguendo a distanza la storia di Sara che l’obiettivo è stato raggiunto e, grazie alle donazioni, tutti i desideri della bambina potranno essere realizzati.

Il primo desiderio della lista è già stato realizzato. La piccola Sara è andata a cavallo, come dimostra un video pubblicato sui social. Tanti desideri restano ancora da realizzare, ma l’affetto e l’aiuto concreto di singoli e associazioni, che si sono mossi per aiutare i genitori di Sara, renderanno possibile la realizzazione di tutti i suoi sogni.