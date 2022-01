Tutto quello che c’è da sapere sui Tavoli Tulip: storia e funzione

Quella della arredamento di casa è una scienza che sebbene possa sembrare semplice – rifacendosi al proprio gusto personale, situazione economica e funzione – nasconde al suo interno un mondo sfaccettato di abbinamenti, possibilità, colori e forme che stonano e devono essere abbinate al meglio con le pareti di casa, posizione in cui viene collocato e, naturalmente, gusto personale. Questo è particolarmente vero per i tavoli tulip, che stanno ormai diventando un vero e proprio must per ogni persona voglia arredare per la prima volta, ovvero ammodernare e diversificare, casa propria. Oltre alle foto in fronte all’articolo, puoi trovare altre immagini dei tavoli Tulip su Instant Design un vero e proprio raccoglitore di questi sedute, dove sono disponibili varie forme e vari materiali per l’assemblaggio degli stessi. Ma dove nasce il tavolo tulip? La storia del tavolo tulip è abbastanza radicata nel tempo ed è abbastanza complessa, di seguito viene raccontata e specificata perché questo arredamento ha riscosso tanto successo e quali sono le motivazioni alla radice della diffusione a macchia d’olio dello stesso.

La nascita del tavolo Tulip, le motivazioni del successo

Quando ha cominciato a diffondersi e a essere studiato l’interior design, la ricerca delle forme e delle peculiarità si è concentrata soprattutto su arredi e sedie diversi dai tavoli, che nelle classica forma quadrata a quatto piedi trovavano una sorta di equilibrio quasi mistico difficile da modificare. Si deve a Eero Saarinen l’intuizione per cui, con ormai un sacco di sedie, mobili e altro arredamento ad una gamba, era ormai il tempo maturo di concentrare certi sforzi sulla ricerca di nuove forme innovative ed eleganti anche per il tavolo, un oggetto di arredamento troppo funzionale per poter essere messo in disparte e non approfondito visto la sua fondamentale importanza all’interno della cucina, del soggiorno e del salotto in ogni casa. Per questo motivo, il tavolo tulip, nasce e viene concepito con una sola gamba , in modo da trovare finalmente una soluzione funzionale ed efficace al classico groviglio di gambe che avveniva sempre sotto il pianale del tavolo, con soprattutto enormi disagi per chi sedeva lungo i bordi o era più corpulento. Nel corso del tempo la tecnica di produzione del tulip ha cominciato ad affinarsi, fino ad arrivare alle forme e ai materiali ricercati e innovativi che sono oggi disponibili presso ogni rivenditore.

L’arte del tavolo tulip in Italia e nel mondo

L’accoglienza entusiasta da parte del pubblico e dei produttori ha portato questo tavolino a diventare una vera e propria icona del design moderno. Per questo motivo, nel corso degli anni, sempre più professionisti hanno concentrato i loro sforzi su questo strumento, alla ricerca di sempre maggiori tocchi creativi e rivoluzionari con passaggi importanti sia nelle forme, che nelle dimensioni e nei materiali. In particolare, grossi sforzi sono stati fatti in questo settore, con la creazione di tavoli tulip in alluminio, in quanto la plastica non era sufficiente e spesso poco adatta ad ospitare diversi oggetti sopra. Oggi, sono molto diffusi i tavoli in fibra di vetro, ma ne esistono anche in marmo, laminato, impagliacciato e chi più ne ha più ne metta, sempre nel rispetto della forma ovale che tanto rende unico e rivoluzionario il prodotto. Oggi, questo oggetto di arredamento è considerato ancora fascinoso, moderno e futuristico: un tavolo studiato e analizzato in tutte le università che si occupano di interior design e architettura degli spazi ambientali. Insomma, un’icona senza tempo che è destinata a non essere sostituita mai, ma diventare un vero e proprio must per tutti.