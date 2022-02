Un antico alleato per le escursioni su neve: tutto quello che c’è da sapere sulle Ciaspole

Non c’è inverno senza neve, e non c’è neve senza le ciaspole! Ma cosa solo le ciaspole? Si tratta di uno strumento unico, semplice ed efficace che permette di attraversare lunghe distese di neve senza avere grossi problemi di attrito. È, probabilmente, di uno degli strumenti più antichi mai inventati dall’uomo e che ancora oggi ci permette di svolgere divertenti attività sulla neve. Volendo descriverle, sono una specie di racchettoni che, fissati sotto gli scarponi da montagna, hanno una duplice funzione: da un lato consentono di fluttuare sulla neve fresca evitando di sprofondarci dentro, mentre dall’altro, grazie ai piccoli uncini metallici inseriti nella suola dello zatterone, consentono di non scivolare in caso di neve dura.

Sono pertanto uno strumento che non tramonterà mai, finché ci sarà la neve a pennellare di bianco i nostri inverni e le nostre vacanze alpine.

A cosa servono le ciaspole?

Le ciaspole consentono di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca grazie all’aumento della superficie calpestata. I nostri antenati usavano il legno, oppure delle corde intrecciate, ma oggi si può fare affidamento anche a materiali ultraleggeri e super resistenti. Nel corso del tempo, poi, questo semplice e pratico strumento è stato continuamente migliorato. Sono diventate sempre più leggere e performanti, anche in base al territorio e all’individuo che decide di impiegarlo. Ne esistono, ad oggi, molte tipologie differenti in base alle necessità.

Le ciaspole hanno un corpo principale che consente di galleggiare sulla neve fresca. Più grandi sono le dimensioni della ciaspola, maggiore sarà la stabilità. Ma attenzione: di contro, sarà maggiore anche il peso da attaccato ai vostri piedi e di conseguenza la fatica da fare. La ciaspola viene attaccata attraverso uno snodo basculabile a cui si lega lo scarpone.

Ciaspolare è faticoso?

Ebbene sì: questo perché solitamente le ciaspolate si fanno sulla neve fresca. Infatti si può tranquillamente ciaspolare anche in estate. È quindi facile sprofondare è questo comporta una grande fatica e dispendio energetico. Inoltre percorrere le salite sono notoriamente faticose, ma anche le discese presentano difficoltà perché, per non sprofondare, occorre correre.

Ma allora, se si fa fatica, perché farlo? Per due motivi: è divertente e brucia tantissime calorie. Però attenzione, può essere anche pericoloso a causa di slavine. È sempre meglio avere sempre con sé un GPS o farsi accompagnare da un esperto.

Le ciaspole, indispensabili compagne per la montagna

Numerosi anche gli approfonditi tecnici per imparare al meglio come affrontare anche le situazioni critiche o difficili. Che aspettate? La cima più alta vi sta aspettando, preparate lo zaino e, ovviamente, non dimenticate le ciaspole!