Un borgo dove restare estasiati: si trova qui ed è uno spettacolo

Nel Lazio c’è un borgo ricco di fascino e fantasia. L’ideale per grandi e piccini che amano ancora emozionarsi con favole senza tempo.

Il Lazio è ricco di possibilità e mete da visitare anche per chi non ama troppo passeggiare, ma preferisce godersi gli scorci in tranquillità senza dover pensare troppo a cosa fare. Il motivo di tanta alternanza è riconducibile all’ampia rosa di scelte che il territorio garantisce. Il turismo laziale gode di ottimi introiti: quasi il 40% del PIL regionale deriva da turisti che amano le zone laziali e passano le giornate fra scoperte e curiosità.

Non vengono solo da fuori, tanti sono i residenti che amano sperimentare gite fuori porta nel weekend e non solo. Questo assicura un ricambio costante di persone e personale. Il problema sono anche le strutture ricettive, dato che la disponibilità è sempre altalenante. Il motivo sono proprio queste continue richieste che fanno collimare domanda e offerta in un mix di certezze e nuove proposte.

Il borgo speciale che unisce fantasia e realtà

Chi ama viaggiare, ma deve fare i conti con le esigenze dei più piccoli potrebbe aver trovato il posto ideale. Il riferimento è Sant’Angelo di Roccalvecce: si trova vicino Viterbo e sta diventando un libro a cielo aperto. Il merito è di artisti e artigiani che mettono a disposizione il proprio talento per rendere la città più vivibile e ammirabile.

Diverse infatti sono le opere dedicate al mondo delle fiabe: da Alice nel Paese delle Meraviglie alla Bella e La Bestia passando per il Brutto Anatroccolo. Un viaggio di arte e narrativa che arriva a influenzare la cultura dei più giovani e arricchire le conoscenze degli adulti. Gli esempi artistici di certe opere sono uno specchio verso la civiltà che cambia e la maturità dei tempi che arriva a toccare vette inesplorate anche con la forza del passato in grado di tornare attuale.

Incontro fra grandi e piccini

Ecco perché le prenotazioni a Sant’Arcangelo di Roccalvecce non mancano e sono la cartina tornasole di un turismo mai domo che non lavora per sottrazione, ma addiziona suggestioni ed emozioni al bagaglio già in dotazione. Ristoro di grandi e piccini, un bel panorama può fare la differenza anche in termini di contemplazione e positività. Talvolta resta impresso più uno scorcio che qualsiasi discorso o analisi. Questo succede quando realtà e fantasia si incontrano: è ancora possibile vicino Viterbo.