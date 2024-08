Un inno per il Municipio X, la canzone di Puritano sui quartieri del territorio lidense

Arriva l’inno di Puritano ai quartieri in cui è cresciuto. Si scatenano le vibes del nuovo brano ‘Municipio X di Roma Sud’.

Dall’entroterra al mare tutti uniti sulle note dell’inno al Municipio X di Roma Sud dove Puritano, artista capitolino qui nato, cresciuto e cullato ‘fin dalle prime barre’ in questa località.

Dall’Axa, ad Acilia passando per Casalpalocco e l’Infernetto, senza dimenticare Ostia, Puritano – già doppio disco di platino con Thoiry RMX – con il brano ‘MUNICIPIO X’ trasporta gli ascoltatori in un viaggio fiero nei quartieri, nel folklore, nell’appartenenza, con un ritornello da cantare in coro nelle serate con gli amici del territorio del “Municipio X di Roma Sud”.

L’inno al X Municipio scritto dall’artista Puritano: di cosa si tratta

Impossibile ignorare il ritmo della strumentale che accelera i bpm durante lo svolgimento: sempre più incalzante, attraversa diversi generi musicali in un susseguirsi dal reggae in levare, al rock e al punk. L’emozione cresce, i piedi si muovono e nuovi sogni iniziano la loro strada.

L’obiettivo dell’artista con la propria nuova canzone sui territori del “Mare di Roma”

Per ognuno che vive qui ma anche per chi viene da fuori, questa canzone unisce tutti nel Municipio X. Infatti l’intento di Puritano è creare un inno che può rivolgersi a qualsiasi luogo in cui le persone amano la propria comunità, anche se piccola, dove si trovano le proprie origini, dove ci sente a casa e dove risiedono sogni e ricordi. Il brano è disponibile dal 30 settembre 2024 su tutti i digital stores distribuito da Mitraglia Rec. per Altafonte Italia.