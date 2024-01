Un posto così lo sognano in tanti: il piccolo borgo medievale

Sapevi che esiste un piccolo borgo medievale, nel cuore dell’Italia, che sembra uscito da un libro di favole? Continua a leggere per scoprire dove si trova.

Ad aggiungere magia al piccolo borgo medievale ci pensa uno specchio d’acqua che è molto attrattiva per i turisti, soprattutto d’estate.

Dove si trova il borgo medievale da sogno

Il borgo medievale che sembra uscito da un libro di fiabe si trova sul lago di Bracciano. Il suo nome è Anguillara Sabazia e fa parte del comune di Roma, da cui dista circa 30 chilometri. Comodamente raggiungibile in treno in 40 minuti (linea FR3 da Ostiense e Valle Aurelia) Il paese, soprattutto d’estate, è parecchio visitato soprattutto per il turismo balneare.

Passeggiando per il borgo medievale si possono ammirare diversi edifici che sembrano usciti direttamente dalle illustrazioni di un libro. Un esempio è la Collegiata di Santa Maria Assunta che si trova nel punto più alto del paese. Gli esperti di architettura noteranno che gli elementi dell’edificio sono costituiti da ambienti sovrapposti e non tramezzati. Degna di nota la chiesa dedicata a San Francesco, creata nel Quattrocento e completamente affrescata.

Tra gli altri edifici religiosi non si può non menzionare un’altra chiesa medioevale ovvero quella della Madonna delle Grazie, in cui ci si può imbattere passeggiando lungolago. La chiesa è particolare perché ospita al suo interno un affresco di Maria con il bambino che è diventato famoso a causa di un miracolo.

Tutto il centro storico ha avuto origine nel ‘500 e tutti gli edifici che lo compongono ricalcano quello stile. Ed è proprio grazie al centro storico che il paese attira tanti turisti. Vediamo qualche altra caratteristica del paese che ti faranno venire ancora di più la voglia di visitarlo.

Perché merita una visita

Oltre agli edifici religiosi ci sono anche tanti edifici civili come, per esempio, la porta cinquecentesca che è sovrastata da un orologio e da un bastione. Nel Torrione Medievale, inoltre, è possibile visitare un museo, quello della civiltà contadina e cultura popolare. Inoltre, nel palazzo comunale sono conservati dei bellissimi affreschi.

Anguillara è famosa anche per a sua acqua effervescente naturale che viene imbottigliata e commercializzata in tutta Italia. Le sorprese del borgo, però, non sono finite qui. Infatti, ci sono anche svariati siti archeologici. Nella località che viene detta La Marmotta, infatti, ci sono i resti di un villaggio neolitico che risale a 8000 anni fa. La particolarità è che parte di questo villaggio è sommersa dal lago. I reperti recuperati sono conservati nel Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini.

Inoltre, a 3 chilometri da Anguillara c’è un altro lago, più piccolo, che si chiama Martignano inserito in un Parco Regionale controllato e vigilato