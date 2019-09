Una vacanza in barca con Globesailor

Affida a veri professionisti la tua crociera da sogno in posti bellissimi.

La vacanza in barca non è una vacanza come tutte le altre. La barca, soprattutto per gli appassionati è un’emozione fortissima, un modo di vivere il mare in maniera del tutto differente, una possibilità di scoprirne i segreti, le bellezze e le sensazioni che scatena. In molti, in qualsiasi periodo dell’anno non solo quelle estivo, organizzano le vacanze con il noleggio barche a bordo di potenti imbarcazioni così come piccole barche a vela per godersi momenti unici. Non solo, la barca permette anche di godere di paesaggi e colori interni meravigliosi e da ricordare che ben contrastano con il blu del mare. Insomma, stare in mare per godere anche delle bellezze di coste e luoghi unici. E’ da registrare anche un buonissimo numero di appassionati che per la prima volta si affacciano su questa esperienza che si caratterizza per la sua unicità, anche nel caso del noleggio catamarani. Ma una vacanza del genere va preparata nel migliore dei modi, va affidata a gente competente, che ha esperienzanel settore e che basa il lavoro sulla passione per la nautica. E’ senza dubbio il caso di Globesailor, leader del noleggio delle barche a velama non solo. Sì perché l’offerta presentata è davvero entusiasmante: c’è infatti la possibilità di poter scegliere, oltre alle già citate imbarcazioni a vela, anche catamarani, barche a motore o golette, tutte di qualità elevata, equipaggiate e mantenute in uno stato ottimale. Qualsiasi sia l’idea di crociera voi abbiate in mente Globesailor è quello che fa per voi. Le tariffe sono le migliori, così come tutti gli armatori con cui si hanno contatti e collaborazioni per meglio rispondere alle esigenze di chi cerca un servizio di qualità, con notevoli criteri di accoglienza ed affidabilità. Hai un budget prestabilito? Cerchi qualcosa di particolare? Un gruppo di esperti nautici è pronto a soddisfare qualsiasi tua richiesta.

Tanti luoghi, la stessa emozione.

E le destinazioni? Quali posti fantastici si possono scoprire? Qui la cosa si fa davvero molto interessante! Già, perché con Globesailor le sue 10.000 imbarcazioni è possibile navigare ovviamente in Italia, con litorali e mare fantastici tra cui Portisco, Portorosa e la Toscana, ma anche altri incredibili posti presenti in Europa come la Grecia con Lefkada, Marina Alimos – Kalamaki e Kos, la Croazia con Spalato, Zara e Pula ed infine le Isole Baleari con Ibiza, Palma e Minorca. Importanti sono sempre le recensioni consultabili sul portale che testimoniano l’alto grado di soddisfazione riscontrato dai tantissimi clienti nel corso di questi anni si sono affidati al gruppo dei professionisti Globesailor. Hai voglia di una crocierada sogno? Vuoi vivere un’esperienza unica che possa unire relax, bellezze naturali ed emozione? Scegli allora il miglior noleggio barche a vela per te e molla gli ormeggi per cominciare un viaggio che rimarrà per sempre tra i migliori che tu abbia mai fatto. Scegli di vivere l’imbarcazione, il mare, la tranquillità ed affidati a chi può regalarti momenti da sogno. Visita il sito e controlla il preventivo per diventare un vero lupo di mare!