Uomo agli arresti domiciliari non sopporta più il fratello: evade da casa e si consegna ai Carabinieri

Evade dagli arresti domiciliari perché non sopporta più il fratello: il fatto accade ad Oriolo Romano, in Provincia di Viterbo.

Storie di dissidi in famiglia, questa volta a Viterbo. Protagonista della buffa vicenda un uomo, disposto agli arresti domiciliari per alcuni problemi con la giustizia. Uno sconto della pena nella sua residenza che però sarebbe diventato complesso negli ultimi tempi, visti i problemi di convivenza con il proprio fratello: una persona insopportabile, che avrebbe spinto il condannato a evadere e consegnarsi ai Carabinieri per poter essere trasferito in carcere.

Condannato evade dagli arresti domiciliari perché non sopporta più il fratello

Una storia surreale quella vista dai Carabinieri di Oriolo Romano, in Provincia di Viterbo. Come racconta La Repubblica, i militari hanno fermato un uomo che vagava per le strade del paese in piena notte. Nella persona hanno riconosciuto un cittadino agli arresti domiciliari, facendo partire gli iter per gli episodi di evasione. Portato in caserma per spiegare il suo comportamento, il signore si è limitato a dire come fosse evaso perché “non sopportava più il fratello”.

“Non sopporto più mio fratello, portatemi in carcere”

Continuando il proprio racconto, l’uomo agli arresti domiciliari avrebbe spiegato i motivi per cui non sopportava più il parente. Una situazione dei rapporti così incrinata, che l’uomo avrebbe richiesto ai militari di portarlo al più vicino carcere per fargli scontare gli anni rimanenti della pena.

Ovviamente la richiesta non è stata accolta, poiché la procedura non prevede questa tipologia di situazioni per far entrare un detenuto nella casa circondariale. Anche per evitare l’ingresso in carcere del signore, i Carabinieri hanno optato per un’iniziativa più costruttiva: cercare di far chiarire i due fratelli e portarli a ragionare per una sana convivenza all’interno della dimora, così da poter proseguire gli arresti domiciliari senza più problematiche. A riportare a casa l’uomo evaso, sono stati gli stessi militari nel pieno della notte.