Vaccini Lazio, nelle farmacie si riparte da Moderna. Richiamo AstraZeneca anticipato per over 60

Se nelle ultime settimane gli occhi sono stati puntati tutti su AstraZeneca, le polemiche e i dubbi stanno nascendo anche sul vaccino Johnson&Johnson. Entrambi i sieri vettoriali non possono essere – allo stesso modo – somministrati agli over 60. Proprio per questo motivo si registra un cambio di rotta da parte delle farmacie: da luglio somministreranno Moderna. O meglio, il vaccino a mRna (Moderna) andrà ai più giovani, J&J invece è destinato agli over 60.

Moderna in farmacia: richiami Over 60 anticipati

È proprio l’Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, a comunicare le nuove strategie per la Regione: “Pronto, a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie anche del vaccino Moderna oltre che del vaccino monodose J&J che, secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza AIFA, è quello con il più basso tasso di reazioni avverse“.

Nel mentre, però si annuncia anche che è “pronto il piano per anticipare i richiami AstraZeneca per gli over 60 da agosto a luglio in recepimento delle indicazioni dell’Ema, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia più a rischio“. L’anticipazione, tuttavia, destra preoccupazione ma anche ‘rabbia’ dal momento che luglio sarà il periodo delle vacanze italiane: quanti over 60 mancheranno all’appuntamento?