Vaccino AstraZeneca ai giovani, possibili nuove indicazioni in arrivo dal Cts

Ancora una volta, gli Open Day AstraZeneca, tornano sotto la luce dei riflettori. Dopo gli open day e i casi di trombosi tra alcune giovani, potrebbe esserci una nuova indicazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico.

Le indicazioni

Secondo Franco Locatelli, Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico e Presidente del Consiglio superiore di sanità, deve esserci maggiore attenzione sulla somministrazione ai ragazzi, in quanto raccomandato agli over 60: “Vi è in queste ore un’attenzione suprema per cogliere tutti i segnali che possono allertare su eventuali effetti collaterali che portino a considerare dei cambiamenti di indicazione. Il vaccino di AstraZeneca è già preferenzialmente raccomandato per i soggetti sopra i 60 anni di età, perché il rapporto tra i benefici derivanti dalla vaccinazione ed eventuali rischi diventa incrementale con l’età e particolarmente favorevole sopra questa soglia, quello che si è verificato nella sfortunata ragazza di Genova, cui va tutta la mia attenzione e il mio affetto per quanto accaduto pone un’ulteriore riflessione, anche alla luce del mutato contesto epidemiologico, in quanto la riduzione dei casi che abbiamo nel Paese rende anche più cogente tale riflessione”. Anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha voluto commentare l’accaduto: “Sappiamo che il vaccino AstraZeneca è indicato sopra i 60 anni. Ciò non significa che non possa essere usato al di sotto dei 60 anni, ma è evidente che più si abbassa l’età, minore è sicuramente il rischio di sviluppare la malattia grave, soprattutto magari nelle donne, dove sono state osservate alcune di queste complicanze va usato probabilmente con maggior giudizio e va anche data una risposta a partire da Aifa e poi da tutti gli enti che, anche a livello europeo centrale, fanno la farmacovigilanza”. Le Regioni si stanno muovendo in tal senso: la ASL Napoli 2 ha già revocato gli openday, uno dei quali programmato per domani, ma nel Lazio, ad esempio, restano aperte le prenotazioni per l’open Week over 18 Astrazeneca, dal 9 al 13 giugno.