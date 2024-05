Vaccino AstraZeneca, reazioni avverse: 37enne italiano vince la causa | Riceverà 1700 euro ogni due mesi a vita

Per il 37enne è stato approvato un indennizzo da vaccinazione, considerando la menomazione permanente dell’integrità psicofisica.

AstraZeneca ritira i vaccini anticovid

Nelle scorse ore AstraZeneca ha avviato il ritiro mondiale del suo vaccino contro il Covid-19, noto anche come Vaxzevria, a causa di un “surplus di vaccini aggiornati disponibili” che mirano alle nuove varianti del virus. Questa decisione segue il ritiro volontario da parte dell’azienda della sua autorizzazione di commercializzazione nell’Unione Europea, che è l’approvazione per commercializzare un farmaco nei Paesi membri. Il 7 maggio, l’Agenzia Europea dei Medicinali ha emesso una comunicazione in cui si afferma che il vaccino non è più autorizzato per l’uso.

Il vaccino AstraZeneca, noto anche come Vaxzevria, è stato autorizzato per l’uso in persone di età superiore ai 18 anni e somministrato in due iniezioni, a circa tre mesi di distanza l’una dall’altra.

37enne italiano vince la causa contro AstraZeneca

Sebbene il vaccino sia stato considerato sicuro ed efficace nel complesso, è stato associato a un raro ma grave effetto collaterale noto come trombosi con trombocitopenia, o TTS. Questo sintomo si è verificato in circa due o tre persone su 100.000 che sono state vaccinate con il vaccino Vaxzevria.

In questo caso specifico a Genova, un cittadino di 37 anni ha subito gravi reazioni avverse dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, tra cui ematomi, piastrinopenia immunomediata e occlusione delle vene. Il Codacons ha seguito legalmente la vicenda e ha ottenuto un risarcimento per il cittadino, riconoscendo il nesso causale tra la vaccinazione e le patologie denunciate. Il 37enne riceverà 1740,77 euro ogni due mesi. La Asl 3 di Genova e la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia hanno quindi approvato un indennizzo vitalizio per il danno da vaccinazione, considerando la menomazione permanente dell’integrità psicofisica.