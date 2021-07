Vaccino Covid in spiaggia nel Lazio senza prenotazione: date e località dell’iniziativa

Vaccino al mare? Ora è possibile. I residenti della Regione Lazio potranno essere vaccinati contro il Coronavirus anche in spiaggia. A partire dal 30 giugno fino al 19 luglio, un camper della ASL LATINA farà delle tappe per somministrare il vaccino a chi lo desidera. Le dosi saranno 150 al giorno e si viaggerà da Gaeta a Sperlonga fino al Circeo. La novità è che non sarà necessaria alcuna prenotazione ma basterà tessera sanitaria e carta di identità. Nella nota diffusa dalla ASL è possibile leggere: “Una ulteriore iniziativa della Regione Lazio e della Direzione Generale che, attraverso la profilassi “itinerante”, permette di velocizzare la campagna di immunizzazione, incrementando l’efficienza della campagna vaccinale della Asl di Latina, volta a ridurre l’impatto della pandemia nel territorio pontino.”

Le date

Le date e i luoghi delle vaccinazioni saranno le seguenti:

Latina, 30 giugno/1 luglio;

Sabaudia, 2/3 luglio;

San Felice Circeo, 4/5 luglio;

Terracina 6/7, luglio;

Sperlonga 8/9, luglio;

Gaeta 10/11, luglio;

Formia 12/13, luglio;

Spigno Saturnia, 14/15 luglio;

Minturno-Scauri, 16/17 luglio;

Fondi 18/19, luglio.

Il vaccino somministrato sarà in monodose Johnson&Johnson. Questo vaccino può essere somministrato dai 18 anni in su e non necessita del richiamo.