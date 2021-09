Vaccino Covid Lazio: terza dose tra 10 giorni per immunodepressi, trapiantati e over 80

Vaccino Covid Lazio, al via alla terza dose. Le somministrazioni delle terza dose di medicinale sono ormai alle porte, cominceranno infatti entro 10 giorno e vedranno protagonisti- ancora per una volta-medici, farmacie e hub vaccinali. Nel Lazio è attesa una platea di circa 200mila persone, al cui interno rientrano gli immunodepressi, le persone che hanno subito un trapianto ma vaccinati da almeno 28 giorni e gli over 80 che hanno completato l’iter vaccinale da almeno 6 mesi.

Vaccino Covid Lazio, quando sarà possibile fare la terza dose

Verosimilmente si inizierà con le somministrazioni della terza dose di vaccino tra il 15 e il 20 settembre prossimo. Attualmente il Ministero sta lavorando alla circolare, i dettagli riguardo le categorie di immunodepressi a cui è destinata la somministrazione saranno tuttavia resi noti all’interno di un’ulteriore nota, che è attesa oggi mentre l’Aifa si è impegnata a stilare il consenso informato che è invece attesa per la prossima settimana. Dopodiché sarà necessario ancora qualche giorno per perfezionare il tutto dal punto di vista della logistica.

I vaccini utilizzati

Per quel che riguarda i vaccini somministrati per le persone immunodepresse o che hanno subito un trapianto sarà possibile utilizzare Pfizer a partire dai 12 anni di età e Moderna se maggiorenni. Invece per gli over 80 potranno essere usati entrambi i medicinali senza distinzione. Sulle modalità delle prenotazione si sta invece pensando di mantenere invariato il sistema usato fino a questo momento, fornendo tuttavia alle persone immunodepresse una ‘chiamata diretta’, vale a dire un accesso immediato all’hub vaccinale. Allo stesso modo i medici di famiglia potranno vaccinare i proprio assistiti più fragili in studio mentre per gli over 80 verrà mantenuto il servizio di prenotazione online, predisponendo pertanto sul sito un’apposita sezione.

