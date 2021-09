Vaccino Covid senza prenotazione a Roma e nel Lazio: come funziona e dove farlo dal 1 settembre 2021

Accelera ulteriormente la campagna vaccinale nel Lazio. Da oggi infatti, mercoledì 1 settembre 2021, partiranno le vaccinazioni senza prenotazioni. Chi vorrà dunque potrà presentarsi nei vari HUB della Regione senza necessariamente bisogno di collegarsi precedentemente al portale Regionale per richiedere un appuntamento. Ecco dunque tutte le informazioni.

Vaccini Covid senza prenotazione a Roma nel Lazio: ecco dove farlo

Dal oggi dunque, 1° di settembre, oltre ai prenotati, tutti coloro che vogliono vaccinarsi potranno recarsi direttamente, senza prenotazione, presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione. La ASL di Frosinone, per esempio, ha diramato poco fa una mappa con i punti disponibili. Salvo diversa indicazioni il servizio sarà disponibile presso tutti gli altri punti vaccinali del Lazio.

Vaccini Lazio: toccata quota 4 milioni immunizzati

Oggi intanto sono stati raggiunti i 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. Si tratta del 77% dell’intera popolazione over 12 anni. Tra le prossime iniziative segnaliamo inoltre quella di dopodomani, 3 settembre, a Piazza Vittorio. Qui si terrà ‘Vaccinati e Scendiamo in Campo’ in collaborazione con il Coni Lazio, la Federazione medici sportivi e la Polizia di Stato – servizio sanitario. L’obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo dello sport alla vaccinazione.