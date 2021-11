Vaccino Moderna, open day al Campus Biomedico: quando fare la prima, seconda e terza dose

Dal 24 al 30 novembre 2021, presso il Campus Bio Medico di Roma è prevista una settimana di Open Day per il vaccino Moderna. L’obiettivo è quello di sensibilizzare un numero di cittadini sempre maggiore non solo per la dose booster, ma anche coinvolgere le persone per la prima e la seconda dose.

Open Day vaccino Moderna: dove e quando farlo

La settimana finale di novembre, precisamente dal 24 al 30, sarà protagonista di una nuova campagna vaccinale contro il Covid-19. Le varie dosi di vaccino Moderna saranno inoculate presso il Campus Bio Medico di Roma, in via Alvaro de Portillo 5. L’iniziativa è promossa dalla Regione Lazio. Ma non sarà la sola: infatti sono previsti nuovi appuntamenti su tutto il territorio regionale. L’accesso sarà libero e prevedrà la distribuzione della prima, seconda e terza dose. Ricordiamo che la dose booster potrà essere ricevuta da tutte le persone con più di 40 anni e che abbiano concluso il ciclo vaccinale con entrambe le dosi da almeno 150 giorni. Circa 35mila le persone che, intanto, ieri hanno anticipato la terza dose