Vaccino Moderna per bambini dai 6 agli 11 anni, arriva l’ok dell’Ema

Via libera dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) per la somministrazione del vaccino Moderna ai bambini dai 6 agli 11 anni. Dopo la decisione del Chmp (Comitato per i medicinali a uso umano) è stata concessa al siero Spikevax di Moderna, già autorizzato per gli over 12, un’estensione dell’indicazione dai 6 anni in su.

Vaccino Moderna dai 6 agli 11 anni: come funziona

Per quanto riguarda i dosaggi, il vaccino Spikevax di Moderna destinato ai bambini dai 6 agli 11 anni saranno dimezzati. La dose, quindi, scenderà dai 100 microgrammi contenuti nel siero per adulti, a soli 50 microgrammi. Nonostante la concentrazione minore, il siero garantisce ai bambini la stessa identica percentuale di copertura di quello per gli adulti. Come per le altre fasce d’età, il vaccino sarà somministrato con iniezione intramuscolo sulla parte superiore del braccio, per un totale di 2 dosi ripetute a distanza di 4 settimane l’una dall’altra.

Effetti collaterali

Gli effetti collaterali osservati nei bambini dai 6 agli 11 anni che s sono sottoposti al vaccino Spikevax di Moderna sono stati molto simili a quelli osservati nelle persone maggiori con più di 12 anni. Tali effetti collaterali, solitamente lievi o moderati, riguardano:

arrossamento e gonfiore nel sito di iniezione,

stanchezza,

mal di testa,

brividi,

nausea,

vomito,

linfonodi ingrossati o dolenti sotto il braccio,

febbre,

dolori muscolari e articolari.