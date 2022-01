Vaccino Omicron, quando arriva in Italia e chi dovrà fare la quarta dose

Vaccino Omicron. A nuova variante, un nuovo vaccino. Una soluzione anti-virale studiata ad hoc per contrastare la variante Omicron, diventata ormai la dominante in Europa e con altissimo indice di contagio. Sebbene mostri una pericolosità maggiore, questa variante compensa con una capacità di contagio ben più elevata delle precedenti. Tra pochi mesi, verrà distribuito un vaccino apposito per contrastare la minaccia Omicron.

Leggi anche: Omicron può provocare problemi sessuali e disfunzione erettile? I risultati dello studio

Nuovo vaccino Omicron: quarta dose?

Ad annunciare la notizia a poche ore di distanza dalla sperimentazione, sono state Pfizer e Moderna. Si tratta, come ormai tutti sanno, dei due colossi farmaceutici con i quali l’Unione Europea ha in ballo i principali contratti di fornitura. Se le tempistiche dovessero rispettarsi e non ci dovessero essere intoppi, in Italia questi nuovi vaccini potrebbero essere impiegati a partire dall’autunno prossimo. In tal caso, si prospetterebbe una campagna vaccinale per la quarta dose booster specifica. E’ molto probabile, infatti, come accaduto in Israele, che dovremo sottoporci ad una quarta dose per poter ridurre ancora di più l’effetto della pandemia in corso.