Valerio Mastandrea: chi è, età, carriera, curiosità e vita privata dell’attore

Torna l’appuntamento con Domenica In, condotto come sempre da Mara Venier. Ospiti della puntata di oggi, domenica 26 gennaio 2020, Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. I due attori presenteranno il loro ultimo film, Figli, del giovane regista e sceneggiatore Mattia Torre scomparso nel luglio scorso a seguito di una grave malattia.

Conosciamo meglio Valerio Mastandrea…

Valerio Mastandrea: chi è, età, carriera

Valerio Marco Massimo Maria Mastandrea è nato a Roma il 14 febbraio del 1972. Valerio è diventato noto al pubblico della televisione per la sua partecipazione a una serie di puntante del Maurizio Costanzo Show e di Quelli che…il calcio. Nel 1983 ha debuttato in teatro e quasi per caso si è avvicinato al mondo del cinema. Valerio è un attore di successo e per le sue interpretazioni è stato candidato dieci volte al David di Donatello e ha vinto per quattro volte il premio rispettivamente per i film: La prima cosa bella, Gli equilibristi, Viva la libertà e Fiore.

Valerio Mastandrea: la vita privata, gli amori

L’attore ha avuto una lunga relazione con la collega Paola Cortellesi: i due sono in ottimi rapporti e dal 2008 insieme dirigono Il Quarticciolo, un piccolo teatro nella periferia di Roma.

Valerio è stato sposato con Valentina Avenia, autrice televisiva e attrice e nel 2010 la coppia ha avuto un figlio, Giordano. Dal 2016 Valerio ha una nuova compagna, anche lei attrice, Chiara Martegiani.

Valerio Mastandrea: curiosità