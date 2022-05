Rolex un nome che è indice del lusso più sfrenato e che deve essere tenuto in giusta considerazione per non avere dei una svalutazione galoppante. Negli anni, essendo comunque un prodotto che è costituito da materiali ferrosi, potrebbe sporcarsi e ossidarsi. una buona lucidatura è sempre consigliata almeno una volta ogni 2 anni. Parliamo di una semplice e classica manutenzione di pulizia che è perfetta per quanto riguarda questo gioiello.

C’è da dire che ogni qual volta si ha bisogno di fare un lavoro su un Rolex ci si deve rivolgere a dei professionisti, cioè a dei rivenditori autorizzati. Perfino coloro che vendono l’usato solo dei professionisti che hanno molte qualifiche e che sono in grado di fare degli interventi mirati direttamente su questo gioiello.

Oltre alla pulizia e manutenzione è importante che si effettui anche un altro tipo di lavoro, cioè quello della Valutazione di un rolex. Come mai? Intanto negli anni c’è il rischio di avere una svalutazione di questo gioiello poiché esso tende ad essere comunque soggetto a delle condizioni economiche che dipendono dal mercato. Inoltre è importante che si abbia la certezza di non avere dei danni che sono dati da usure di utilizzo oppure di pessime pulizie.

Dopo anni ed anni è il momento di fare una nuova valutazione

Trascorsi alcuni anni di uso del Rolex oppure dopo averlo comunque dimenticato in cassaforte perché si ha intenzione di proteggere questo gioiello, è bene che si faccia fare una perizia. Infatti in questo modo siamo a conoscenza di eventuali spese per la manutenzione e di quali sono i danni da ossidazione.

Non dimentichiamo che si parla di un gioiello di una certa rilevanza sia nei materiali che poi a livello dei meccanismi. Anzi i Rolex possono soffrire di una perdita di meticolosità del segnatempo a causa di un’esposizione al Sole oppure non essendo conservato in un ambiente che gli è utile.

Cos’è un Rolex che non segna bene il tempo? Nulla perché occorrerà poi ripararlo per riportarlo alle funzionalità originali. Una perizia a nuova valutazione consente di avere sempre un chiarimento su quali sono le caratteristiche economiche, sul valore che esso possiede. Alla fine è un intervento che interessa proprio la tutela di un investimento economico di tutto rispetto.

Sicuri del valore del Rolex? Fate fare una perizia

Tra i motivi che spingono molti utenti a decidersi nel far fare una perizia esatta del proprio Rolex, c’è quello di sapere se esso vale esattamente quanto lo si è pagato. Anzi proprio molti utenti, attenti a quello che investono e al denaro speso, decidono di avere la sicurezza di non essere stati truffati.

Purtroppo coloro che non sono esperti dei Rolex comprano anche in negozi non autorizzati, scoprendo in un secondo tempo che hanno pagato circa il 30% in più del valore reale dell’orologio. Quando capitano queste situazioni sappiate che potete sempre denunciare l’accaduto e quindi avere un rimborso.

Solo che è con una perizia che scoprirete la realtà della situazione ed è per questo che si consiglia di farla fare a dei professionisti autorizzati.