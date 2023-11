Vanessa Incontrada felice come non mai | Dopo il body shaming ritrova la serenità

Negli ultimi anni Vanessa Incontrada è stata vittima di body shaming, ma oggi si mostra più felice che mai sui social, postando su Instagram uno scatto in compagnia di suo marito Rossano Laurini. Dopo aver smesso per circa un anno di postare scatti sulla sua pagina Instagram, finalmente la conduttrice televisiva torna, più sorridente che mai, a condividere la sua vita personale con i suoi follower.

Vanessa Incontrada vittima di body shaming

Da anni la bellissima conduttrice è presa letteralmente di mira dagli haters a causa del cambiamento del suo fisico. La gravidanza ha fortemente cambiato la sua silhouette che non è più quella di un tempo. Le sue curve sono diventate morbide e voluttuose, i fianchi abbondanti, senza contare la pancia burrosa, la cellulite e le smagliature. Nonostante il dolore causato dalle feroci critiche e offese degli utenti in rete, Vanessa è diventata paladina del body positivity, fino a posare completamente nuda e senza filtro alcuno sulla copertina di Vanity Fair edizione Italia.

Certo ci ha messo diverso tempo per farsi scivolare di dosso gli insulti e i messaggi di body shaming, ma ha capito che non conta il giudizio degli altri e l’importante è stare bene con se stessi, con il proprio corpo che è la nostra casa, il luogo in cui viviamo.

Una degli episodi che ha maggiormente ferito l’attrice spagnola è stato la pubblicazione di un suo scatto in una “posa infelice”in bikini, seduta di tre quarti, piegata in avanti in un momento di totale relax (una posa che non si addice da fotografare nemmeno per una top model). Lo scatto ha scatenato i commenti e le reazioni di disgusto online e offline e tutti, nessuno escluso, sui social e nei programmi televisivi, non facevano altro che giudicare e parlare della sua forma fisica (come se esistesse un ideale canonico di bellezza a cui tutte le donne devono corrispondere).

La vita dell’attrice spagnola oggi

I tempi duri da vittima di body shaming e lotta contro la bilancia sono ormai lontani. Nella vita della Incontrada finalmente è tornato a splendere il sole e lei è felice di condividere la sua rinnovata serenità al fianco del suo amore di sempre, il marito Rossano Laurini.

Dopo anni di relazione e dopo la nascita di Isal, la coppia si era allontanata per una pausa di riflessione, ma ora i due sono tornati insieme più innamorati che mai. Vanessa sogna un altro figlio, anche se questa volta vivrebbe il post gravidanza diversamente, ovvero lontano dai riflettori, senza tornare subito a lavorare come ha fatto in passato. L’attrice e conduttrice spagnola oggi sa bene cosa significa dedicare del tempo a se stessa e al proprio benessere fisico e mentale.