Vasco Rossi ritira la Lupa Capitolina in Campidoglio

Vasco Rossi, felice ed emozionato per tale riconoscimento, ha raccontato alcuni episodi significativi che lo legano a Roma. il popolare artista ha ricordato i primi concerti a Villa Gordiani, suo figlio Davide, il tempo in cui il papà era pendolare a Roma per la vendita di ortaggi – proprio al padre la rockstar ha dedicato il prestigioso Premio- i suoi sacrifici ed il ricordo della sua infanzia, che porterà per sempre nel cuore.

Vasco, presto il film nelle sale ed il tour live

Vacanze romane insomma per Vasco Rossi, tornato a Roma per festeggiare i due avvenimenti importanti che gli hanno regalato quest’anno fortissime emozioni e tanta soddisfazione.

Il primo appuntamento è stato al Cinema Moderno dove ha presentato il film concerto Vasco live-Roma Circo Massimo, regia di Pepsy Romanoff, complici i 140.000 fan che hanno scatenato l’inferno per due sere (11 e 12 giugno 2021) di festa a oltranza.

Gli appuntamenti da non perdere

Il film esce nelle sale cinematografiche il 14, 15 e 16 novembre, distribuito da Adler Entertainment ed uscirà anche in Bluray/Dvd il 25 novembre. Il prossimo ed atteso tour ‘Vasco live 2023′ partirà a giugno del 2023, un on the road in giro per l’Italia, con doppie date a Bologna, Roma, Salerno e Palermo.

Le date: 6 e 7 giugno Stadio Dall’Ara di Bologna, 16 e 17 giugno Stadio Olimpico di Roma, 22 e 23 giugno Stadio Barbera di Palermo, 28 e 29 giugno Stadio Arechi di Salerno.

Dopo la consegna del prestigioso Premio consegnato al Campidoglio -nel suo secondo appuntamento a Roma- Vasco ha ringraziato la Capitale, il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, la giunta capitolina.

Prima di congedarsi si è concesso foto, selfie e abbracci con i fan accorsi sin dalle prime ore del pomeriggio ed un arrivederci a presto!