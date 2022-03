Vasto incendio sulla Via Tiburtina: a fuoco anche alcune baracche, strada chiusa

Incendio sulla Via Tiburtina oggi pomeriggio e strada chiusa temporaneamente. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale all’altezza di Ponte Mammolo poco dopo le 15.00. A bruciare alcune sterpaglie.

Via Tiburtina riaperta poco fa

La strada, a seguito dello scoppio dell’incendio, è stata chiusa in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza al transito di pedoni e veicoli e per agevolare il più possibile l’intervento dei Vigili del Fuoco, che si è concluso pochi minuti fa con la riapertura della strada.

Fiamme anche tra alcune baracche

L’allarme è scattato però anche all’altezza del civico 912 sempre della Via Tiburtina, adiacente la Metropolitana Linea B Ponte Mammolo. Le fiamme hanno interessato anche alcune baracche presenti in zona. In questo caso l’intervento risulta ancora in corso. Non risultano al momento feriti. Presenti i mezzi di soccorso 118 e Acea Elettrica.

🔥 #Roma #incendio – Via Tiburtina ⛔ Chiusura temporanea > centro altezza fronte capolinea stazione Ponte Mammolo Metro B ⛔ Chiusura temporanea > GRA da Via di Grotta di Gregna 👨‍🚒 Vigili del fuoco sul posto#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) March 24, 2022