Velletri, i fedeli hanno omaggiato la Madonna delle Grazie che li salvò dal terremoto

Si è conclusa poco fa questa giornata dedicata alla celebrazione della Madonna delle Grazie.

Il 26 agosto di ogni anno da quel lontanissimo 1806, la città di Velletri con i suoi fedeli rende omaggio alla Sacra Immagine custodita all’interno della cattedrale di San Clemente.

Programma delle celebrazioni

Il 26 agosto 2023 si è giunti alla 217^edizione del Patrocinio della Madonna delle Grazie, già iniziato il 23 , il 24 e il 25 agosto e conclusosi il 26, la giornata più attesa di tutto il triduo di preparazione.

In questa giornata l’effige della Vergine viene posta sull’altare maggiore della Cattedrale, per ricordare come la Mamma Celeste si pose a protezione della città, risparmiando i veliterni dal violento sisma. Grazie al suo miracolo,

il consiglio comunale chiese al Papa la proclamazione della Madonna a principale protettrice di Velletri. Vi fu un plebiscito. E fu così che Papa Pio VII proclamò Maria SS.ma delle Grazie principale protettrice di Velletri.

Sabato 26 agosto 2023

Sabato 26 agosto si è aperto con le Sante Messe del mattino e finirà alle 20, con la Santa Messa presieduta da S.E. Mons. Lorenzo Loppa, vescovo Emerito di Anagni-Alatri, con la concelebrazione del Vescovo diocesano Mons. Stefano Russo. Alla fine delle celebrazioni, la Sacra Immagine verrà riposta nella sua teca ove è solita trovarsi all’interna della Cattedrale.