Chiunque debba Vendere orologi che sono di marca, che hanno un certo valore e poi vogliono un pagamento sicuro, deve rivolgersi a dei professionisti seri. Non affidatevi alla vendita tra privati perché ci sono innumerevoli rischi.

Coloro che acquistano degli orologi usati effettuano delle perizie del tutto gratuite e cercano di aiutare il cliente a capire quali sono eventuali difetti oppure il valore reale del proprio orologio.

In caso poi si vuole acquistare un orologio di lusso, ecco che è meglio preferire un mercato dell’usato, dove i costi sono più accessibili e con prodotti certificati oltre che controllati.

Perché comprare un orologio?

A cosa serve comprare un orologio se oggi abbiamo dei dispositivi mobili, che alle volte sembrano delle estensioni delle nostre mani, che segnano l’ora esatta? L’orologio, di per sé, è un gioiello o un accessorio di completamento di un outfit.

L’uomo che indossa l’orologio ha sempre un suo fascino, acquista una certa importanza, regala fiducia, ma anche autorevolezza. Solo che non vogliamo ridurre l’orologio ad un semplice accessorio perché ha delle funzionalità che sono importanti e che non sono solo quelle del “segnatempo”.

Molti modelli sono completi di cronometro, utili per immersioni subacquee ed hanno calendario oppure sono in materiali preziosi. Infatti se si deve comprare un orologio è comunque preferibile fare un investimento.

Parlando chiaro a cosa serve avere un accessorio se esso è di scarsa qualità? Si cono tante tipologie delle sottomarche dove il loro valore non è mai reale, nel senso che costano sempre di più di quello che è stato il costo di produzione e dobbiamo aggiungere che hanno perfino vita breve.

Meglio quindi comprare un orologio di qualità, di un buon marchio, dove c’è sempre una certa attenzione ai materiali e alla tecnologia interna del segnatempo.

Orologi di qualità: vendita solo in centri autorizzati

L’orologio di una certa qualità non si vende mai tramite piattaforma oppure con un amico che conosce un “tale” che vende orologi. I marchi sono molto attenti a controllare il mercato, perfino quello dell’usato, è per limitare le imitazioni dei loro prodotti.

I Rolex ad esempio sono quelli che investono realmente milioni di euro per cercare di marginare il fenomeno delle imitazioni ed è per questo che non si trovano mai dei privati o finti professionisti che su internet possono proporre un orologio in vendita. Vero è che ci sono tante piattaforme che non sono mai molto attente quindi si possono ritrovare questi articoli, ma che spesso sono truffe e mai reali.

Vi facciamo questa domanda: ma se aveste un Rolex originale, lo vendereste da privato, essendo vittima di furti oppure di soggetti che vogliono lo sconto, ma anche di coloro che vi rifilano del denaro falso, oppure lo vendereste in uno dei tanti centri autorizzati dal marchio per il compro Rolex? In queste sedi si hanno assegni e pagamenti sicuri, monitoraggio dell’oggetto e perizia gratuita.

Dunque diffidate da coloro che vi propongono l’affare. Per acquistare o vendere degli orologi dovete rivolgervi solo ed esclusivamente a dei negozi e professionisti che hanno una partita iva attiva e sono poi autorizzati dal marchio che vi interessa.