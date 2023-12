Vento forte sul X Municipio, a Ostia Ponente si temono crolli di alberi e segnaletica verticale

Il X Municipio di Roma si è risvegliato questa mattina sotto l’impeto di un vento potente, che ha generato preoccupazione e disagi per i residenti di tutto il territorio e in particolare di Ostia.

Vento forte nel X Municipio: la situazione a Ostia

Sin dalle prime ore del mattino, le strade di Ostia Ponente hanno subito l’assalto di raffiche intense, che hanno messo alla prova la stabilità degli alberi lungo via delle Azzorre e via delle Ebridi. La situazione è particolarmente allarmante, considerando gli eventi meteorologici precedenti, durante i quali diversi alberi sono crollati sia a Ostia che sull’intero territorio del Comune di Roma Capitale, contabilizzando ben 160 incidenti. L’attenzione della cittadinanza è ora rivolta al rischio di ulteriori cadute, con le oscillazioni pericolose degli alberi e palme che alimentano l’apprensione degli abitanti locali.

La brutta sveglia per i residenti di Ostia Ponente

I disagi non si limitano alla minaccia degli alberi instabili. Tra le 7 e le 9 di questa mattina, i residenti hanno fatto i conti con la sfida di camminare per le strade, dove il vento impetuoso rendeva difficile persino muoversi sui marciapiedi. La colazione nei bar locali e la spesa nei supermercati della zona sono diventate attività complesse, con cittadini di tutte le età che hanno dovuto affrontare le raffiche per raggiungere i luoghi di interesse quotidiano.

Raffiche di vento fanno volare cartacce e oggetti

Segnalazioni provenienti da Ostia Ponente descrivono anche il fenomeno delle raffiche di vento che, sempre nelle prime ore della mattina, hanno sollevato cartacce e oggetti leggeri, generando un pericolo aggiuntivo per la sicurezza pubblica. L’ansia crescente riguarda la possibilità di nuovi crolli di alberi e segnaletiche stradali, una minaccia che si è già materializzata nei giorni scorsi.

Il X Municipio attenzionato al problema

Le autorità locali sono ora chiamate a intervenire prontamente per gestire l’emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini. I residenti, d’altra parte, sono invitati a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti e a segnalare prontamente situazioni di pericolo alle autorità competenti. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione, mentre la comunità di Ostia Ponente si prepara a fronteggiare le sfide di una giornata caratterizzata da un vento impetuoso e imprevedibile.

Foto: Gianna Fiore