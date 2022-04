Via Crucis a Roma: strade chiuse e bus deviati, tutti i percorsi alternativi

Cambia la viabilità a Roma per il periodo delle Festività Pasquali considerando lo svolgimento delle degli appuntamenti religiosi. Tra questi c’è senza dubbio la tradizionale Via Crucis che andrà a modificare temporaneamente i percorsi urbani per auto e bus. L’evento riprende peraltro per la prima volta “dal vivo” dopo due anni di stop a causa dal Covid.

Strade chiuse a Roma venerdì 15 aprile 2022

La Via Crucis è prevista in serata ma già dalle ore 13.00 saranno chiuse al traffico diverse strade. Questo l’elenco completo:

Via dei Fori Imperiali da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto

Via Cavour da largo Venosta a largo Corrado Ricci

Via degli Annibaldi e via Nicola Salvi

Via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo in direzione di Porta Capena)

Dalle ore 15.00 poi si aggiungeranno ulteriori modifiche alla viabilità locale considerando le chiusure in Via Celio Vibenna e Via di San Giorgio in direzione del Colosseo.

Bus deviati e chiusa Metro Colosseo

Anche il trasporto pubblico subirà delle variazioni. Diversi i mezzi che modificheranno i loro percorsi così come la metro. In questo caso dalle 13.00, sono state previste deviazioni per le linee 3 bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118 (qui tutti i dettagli delle deviazioni bus). Inoltre, Sempre dalle 13.00 e sino a fine esigenza è prevista la chiusura della stazione Colosseo della linea B della metro.

Come si svolgerà la Via Crucis

La Via Crucis sarà celebrata al Colosseo a partire dalle 21,15 da Papa Francesco. Alle 20,40 giungerà all’area pedonale di via di San Gregorio (Arco di Tito), il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che attenderà l’arrivo del Pontefice. Entro le 13.00 sarà creata un’area di rispetto con chiusure e deviazioni al traffico privato e al trasporto pubblico.