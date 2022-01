Via del Foro Italico, scontro tra moto e auto, 22enne in Ospedale: tratto chiuso per due ore

Incidente questa mattina in Via del Foro Italico a Roma con un tratto di strada rimasto chiuso per oltre due ore. Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 ed ha interessato un motoveicolo e un’autovettura. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Roma, incidente in Via del Foro Italico: 22enne in Ospedale

L’impatto si è verificato in direzione dello Stadio Olimpico all’altezza di Viale Tor di Quinto. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni in sella ad un motoveicolo Yamaha che si è scontrato, per cause ancora da accertare, con un’auto, una Volkswagen Golf. Il ragazzo, rimasto ferito, è stato trasportato all’ospedale Gemelli

Chiuso tratto di strada per accertamenti

La strada è rimasta chiusa fino alle 10.45. Lunghe code si sono registrate per tutta la mattinata tra Via Nomentana e Corso Francia in direzione dell’Olimpico. Ancora in corso gli accertamenti dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

[AGG] 🔴 #incidente – Via del Foro Italico ✅ RIAPERTO tratto chiuso altezza Viale di Tor di Quinto > Stadio 🚕🚙🚗 ancora lunghe code tra Via Nomentana e Corso di Francia > Stadio Olimpico#Luceverde #Laziohttps://t.co/nToZwngXmJ — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) January 19, 2022