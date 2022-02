Viaggi all’estero, dal 1 marzo 2022 stop al tampone per gli arrivi dai Paesi extra Ue

Viaggi all’estero. Arriva un’ottima notizia che coinvolge tutto il reparto turistico e anche gli stessi viaggiatori che, così, possono tirare un mezzo sospiro di sollievo. Erano due anni che si aspettava una notizia del genere: lo stop al tampone per gli arrivi dai Paesi extra Ue.

La notizia giunge direttamente dal Ministro della Salute Roberto Speranza, il qualche ha così affermato: “A partire dall’1 marzo per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei saranno vigenti le stesse regole già previste per i Paesi europei. Per l’ingresso in Italia sarà sufficiente una delle condizioni del Green Pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo”. Così il Ministro firma definitivamente la nuova ordinanza che prevede, proprio a partire dal 1 marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi Europei. Dunque, per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del Green Pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo.