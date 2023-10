10 luoghi da non perdere a Tivoli

Nel Lazio oltre alla meravigliosa Città Eterna, scrigno sconfinato di arte e di storia, ci sono innumerevoli altre località interessanti da visitare sia dal punto di vista archeologico che paesaggistico, come ad esempio Tivoli.

L’antica Tibur romana era un luogo amato dagli imperatori e successivamente divenne meta dei viaggiatori del Grand Tour nell’Ottocento. Situata a soli 30 minuti di distanza dalla Capitale, Tivoli promette di conquistare il cuore di qualsiasi visitatore, anche se come meta è ancora al di fuori delle rotte del turismo di massa. Ecco 10 luoghi iconici e imperdibili da vedere a Tivoli. Siete curiosi?

Villa Adriana a Tivoli

La prima tappa del vostro tour della città di Tivoli non può che essere la celebre Villa Adriana, una delle meraviglie del mondo antico. Costruita nel II sec.a.C. e riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, era una maestosa dimora di 100 ettari anche se ora la parte archeologica visitabile è solo di 40 ettari.

Vi consigliamo di dedicare almeno 3 ore alla visita di questo meraviglioso sito e di non dimenticare il museo. Meglio se comprate online i biglietti così saltate la fila!

Villa d’Este

Altrettanto celebre a Tivoli è Villa d’Este. Fu realizzata per volere del Cardinale Ippolito II d’Este per la delusione di non essere stato nominato pontefice intorno al 1500. Oltre alle magnifiche stanze affrescate, particolarmente belli sono anche i giardini in qualsiasi stagione scegliete di visitarli.

Santuario di Ercole Vincitore

Su una terra a picco sul fiume Aniene c’è questo santuario imponente di epoca romana repubblicana di cui resta ben poco rispetto all’antico splendore. VI consigliamo di acquistare il ticket integrato per vedere con un unico biglietto Villa Adriana, Villa d’Este e Santuario di Ercole Vincitore.

Mausoleo dei Plautii a Tivoli

Come il Santuario di Ercole Vincitore, anche il Mausoleo dei Plautii è una di quelle attrazioni turistiche praticamente sconosciute, ma che meritano di essere visitate. Il mausoleo si trova lungo la Via Tiburtina e risale al I sec. d.C. e prende il nome dalla gens Plautia, una famiglia di consoli romani.

La Mensa Ponderaria

L’edificio è di epoca augustea e ricorda molto da vicino uno identico che si trova negli scavi di Pompei. Si tratta di una pesa pubblica che era collocata nel foro di Tibur. Si visita solo su prenotazione.

Villa Gregoriana a Tivoli

Insieme a Villa Adriana e Villa d’Este, la Villa Gregoriana è sicuramente una delle attrazioni principali di Tivoli. Costruita nell’Ottocento per volere di Papa Gregorio XVI, dal 2002 è un bene protetto dalla FAI.

Ci vogliono almeno due ore per visitarla.

Tempio di Vesta e Terme di Tivoli

Risalente al II sec.a.C., il Tempio di Vesta compare in tutti i disegni dei viaggiatori del Grand Tour. In epoca medievale fu trasformato in chiesa cristiana e poi per secoli fu abbandonato prima di essere valorizzato ed aperto al pubblico.

Le Terme di Tivoli, invece, erano particolarmente amate da Augusto ed era molto famose nell’antichità.

Gli acquedotti romani

A Tivoli è possibile ammirare innumerevoli acquedotti di epoca romana come Acquedotti Anio Vetus e Aqua Marcia, Acquedotto Anio Novus.

Rocca Pia

Fu realizzata per volere di Papa Pio II Piccolomini nel 1461. Può essere visitata solo nel weekend.