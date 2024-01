17 Gennaio giornata mondiale della pizza, dove mangiare le migliori a Roma

Domani si svolgerà la giornata mondiale della pizza: ecco in quali pizzerie potete gustarla deliziosamente a Roma.

Domani, mercoledì 17 gennaio 2024, arriverà il World Pizza Day, meglio conosciuto in italiano come la “Giornata Mondiale della Pizza”. La pizza infatti è uno dei piatti più conosciuti della cucina italiana, che conquista i palati di tantissime persone in giro per il mondo. Ogni buon amante di questa squisitezza, domani non perderà l’occasione per immortalarsi in uno scatto fotografico da Instagram con una buona pizza in tavola.

La giornata mondiale della pizza a Roma: come viverla questa giornata?

Ci sono vari modi per celebrare la pizza, soprattutto poi in Italia. La giornata è stata riconosciuta dall’Unesco, che celebra il lavoro e l’arte del pizzaiolo napoletano, capace dalla città partenopea di portare la pizza (e in particolare la Margherita) in ogni parte del globo e renderla uno dei piatti più gustosi del panorama enogastronomico mondiale.

La giornata mondiale della pizza a Roma: la simbologia di Sant’Abate

Napoli e Sant’Abate, in un binomio che non poteva che far cadere la celebrazione della pizza nella giornata del 17 gennaio. Nella leggenda occidentale, il Santo non è solo protettore degli animali. È anche il protettore di tutti i fornai, in una categoria dove inseriamo anche i pizzaioli che operano in tutto il mondo dal momento in cui è nata la fama della pizza a livello planetario.

La giornata mondiale della pizza a Roma: dove mangiarla

Tra le pizzerie che vi consigliamo in questa guida, anzitutto c’è 180 Grammi di Jacopo Mercurio. L’attività si trova a via Genazzano, nel quadrante di Roma Est. La sua pizza possiamo considerarla come la vera alternativa romana a quella napoletana. La pizza di 180 Grammi si distingue per essere fina, molto scrocchiarella e soprattutto con dei prodotti leggeri ma che permettono di provare dei gusti ricercati. Tra questi la pizza “L’Origine del Ketchup“, che è proprio una rivisitazione del famoso sugo americano.

La giornata mondiale della pizza a Roma: un giro a Torpignattara

Altra pizzeria da visitare domani è “A Rota“, a via di Tor Pignattara. Anche qui si celebra la grandezza della pizza romana, di quella fatta con il mattarello secondo i canoni della tradizione enogastronomica capitolina. Apprezzato il lavoro del pizzaiolo Sami El Sabawi, che convince con le pizze patate e salsiccia, le ripiene e soprattutto la Sami Special, ovvero una pizza che cambia gli ingredienti di mese in mese. Altri sapori assolutamente da provare, come consiglia l’attività, sono quelli che utilizzano il fior di latte, la mozzarella di bufala o le famose puntarelle romane.