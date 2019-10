5 motivi per fare una vacanza a vela perfetta

I meravigliosi momenti piacevoli trascorsi durante una vacanza in barca a vela sono così unici che ti troveranno impreparato. Le esperienze che attendono le persone abituate alle vacanze dei resort estivi e degli alberghi saranno indimenticabili. Ti ricordi quante volte hai fatto il bagno sulla stessa spiaggia durante la vacanza? E quante volte hai cenato nello stesso ristorante dell’hotel? Hai mai pensato di cambiare posto ogni giorno senza fare i bagagli e cambiare l‘albergo? Hai mai immaginato come sarebbe svegliarsi nella marina di un‘ isola o ormeggiare nella baia dei tuoi sogni?

Una vacanza a bordo di una barca a vela o di un catamarano non è solo per i privilegiati o per marinai battuti dal vento. Ci sono sempre più persone che si appassionano alla vacanza sul mare senza essere costretti a pagare troppo o ad essere un esperto navigatore. Oggi le vacanze su uno yacht vengono offerte a prezzi accessibili a tutti. Una vacanza con gli amici su una barca a vela, con dei bambini su un catamarano, un teambuilding eccezionale con i colleghi su una barca a vela a noleggio, insieme all’equipaggio sarà come un sogno che diventa realtà.

Hai ancora dei dubbi? Ecco 5 motivi per cui trascorrere la prossima vacanza a bordo di una barca a vela

Veleggiare in libertà

La ragione principale per cui la gente sceglie di trascorrere le vacanze a bordo invece che in un posto fisso in albergo è la possibilità di dimenticare la vita quotidiana. Immagina una settimana senza taxi, senza check in e check out negli alberghi, senza traffico ed in cui puoi evitare il lungomare sovraffollato. Ciò che ti rimane è la libertà assoluta di scegliere come trascorrere la giornata, se lasciarti cullare dalle onde in una baia solitaria o visitare un‘isola inabitata profumata dalla flora locale. Veleggiare liberamente significa cambiare punto di vista, vivere il silenzio del mare e la possibilità di dormire sotto un cielo stellato, indisturbato dal mondo esterno, pur rimanendo sempre vicino ai porti turistici ed ai ristoranti locali. Tocca a te decidere.

Ogni giorno una destinazione diversa

Tutti quelli che hanno già viaggiato prima sanno bene che la scelta più difficile si pone all’inizio, quando bisogna decidere dove andare. In un gruppo di amici ma anche tra membri di una famiglia, raramente si è d’accordo sul posto da scegliere. L’equipaggio di una barca non deve scegliere affatto, visto che si può realizzare tutto. Gli appassionati del mare vorrebbero trascorrere il giorno prendendo il sole, altri invece vorrebbero visitare una città medievale, i bambini sono entusiasti di fare snorkeling o di osservare i delfini. Conoscere i prodotti tipici della zona o fare un barbecue a bodo di una barca a vela? Tutto questo è realizzabile ogni giorno e in un posto diverso. Basta noleggiare una barca a vela o un catamarano con l’equipaggio che si prenderà cura di tutto. L’itinerario è sempre aperto ai cambiamenti secondo le vostre preferenze.

Farai nuove amicizie e approfondirai i legami familiari

Noleggiare una barca a vela o un catamarano porterà nuove sfide e nuove opportunità. Nonostante tutti a bordo di una barca abbiano le proprie cabine che funzionano come rifugi privati, veleggiare significa anche mettersi in gruppo con l’equipaggio, condividere le esperienze e richiede la cooperazione. Per questo veleggiare è ottimo come attività di team building.

Per una famiglia la vacanza in barca a vela significa un tempo dedicato e riservato esclusivamente ai propri cari, un tempo prezioso trascorso insieme indisturbati. Il giorno sarà il tempo di avventra, esplorazione, divertimento, snorkeling, le serate invece possono essere dedicati ai giochi, canzoni, cenate in baie incantevoli. Una crociera in catamarano dotato di tutti i comfort soddisfa tutta la famiglia e rende la vacanza a vela una esperienza splendida. Tutti ritornano dalla vacanza in barca a vela con dei ricordi piacevolissimi e così unici che i legami familiari saranno più forti che mai.

Non è costoso come pensi

Qualche decennio fa, navigare su uno yacht nel Mediterraneo era un privilegio dell’alta società ed era associato alla vita lussuosa e costosa. Man mano che il settore del noleggio yacht si è sviluppato, le persone hanno potuto vivere l’esperienza di una vacanza in barca senza la necessità di possedere uno yacht. Questo tipo di vacanza si è rivelata essere eccezionalmente popolare in quanto i tuoi soldi assumono molto più valore rispetto ad una tradizionale vacanza in un villaggio turistico. Le compagnie di charter in tutto il mondo ti offrono diverse possibilità di vivere l’esperienza di una vacanza a bordo di una barca a vela senza la necessità di spendere tutti i tuoi risparmi.

Facciamo i conti insieme. Un catamarano noleggiato da due famiglie nella bellissima Grecia costerebbe 2000 € a famiglia a settimana. Questo significa che una famiglia composta da due adulti e due bimbi pagherebbe soltanto 500 € a persona per una settimana. Non sembra un prezzo solo per pochi eletti, vero? Il prezzo per il noleggio settimanale di un catamarano in Italia sarebbe simile. Certamente, i costi aumentano se volete degustare i prodotti tipici e cenare nei ristoranti locali, ma questo dipende dalla zona scelta. In Croazia il noleggio di una barca a vela o di un catamarano sarebbe più economico e anche qui potrai mangiare benissimo ma ad un costo più basso. Da non dimenticare che le barche sono dotate di una cucina ben attrezzata: in questo modo il risparmio può essere davvero significativo. Le barche a vela sono di solito più economiche e raccomandabili a tutti quelli che vogliono vivere l’esperienza di una vacanza in vela con gli amici.

Imparare qualcosa di nuovo

Non perdere mai tempo, nemmeno quando sei in una vacanza, se hai la possibilità di apprendere qualcosa di nuovo! A bordo di una barca a vela hai una grande occasione per sviluppare nuove competenze. Puoi cominciare con la partecipazione nella creazione dell’itinerario della vacanza e imparerai come calcolare la distanza delle Isole Eolie dalla Sicilia in miglia nautiche. Lo skipper ti mostrerà volentieri come ormeggiare un’imbarcazione, le tecnice di manovra di base e potrà farti provare anche il timone. E vedrai, prenotare una barca a vela potrebbe essere il primo passo nel tuo cammino fino a uno nuovo stile di vita. È ancora più bello vivere tutto questo a bordo con i tuoi figli. Impareranno con te, fingendo di essere Cristoforo Colombo che esplora nuove terre.