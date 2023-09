Alcune curiosità tra le spiagge più belle del Lazio, da Sabaudia a Sperlonga

Le spiagge più belle del Lazio, da Sabaudia a Sperlonga: oggi sveliamo alcune curiosità su questi luoghi che sono davvero incredibili. Ecco tutto ciò che forse finora non conoscevate.

Litorale laziale: mare e spiaggia da sogno

Molti sono i turisti, anche italiani, che d’estate preferiscono visitare città d’arte, storia e cultura piuttosto che recarsi al mare. Le statistiche dimostrano però che la maggior parte dei vacanzieri, soprattutto se stranieri, predilige per lo più località balneari come meta turistica.

Il nostro Paese offre dei litorali davvero incantevoli e un mare così limpido e trasparente da fare invidia a quello delle Maldive. Anche il litorale laziale non fa eccezione: proprio qui ci sono alcune delle spiagge più belle d’Italia.

Oggi vogliamo svelare delle curiosità che riguardano proprio alcune località balneari: da Sabaudia a Sperlonga, venite con noi in un viaggio all’insegna della conoscenza: scoprirete alcuni dettagli su questi luoghi incantevoli che vi lasceranno senza parole.

Le spiagge più belle del Lazio: tutto ciò di cui non sei a conoscenza

Chi ha detto che per immergersi in un mare limpido e trasparente e camminare su una spiaggia pulita e bellissima c’è bisogno di prendere un aereo e volare oltreoceano? Anche nella nostra bella Italia, ci sono delle località balneari da sogno che ci invidia il mondo.

Oggi vogliamo parlarvi di alcune delle spiagge più belle del Lazio, svelandovi anche delle curiosità che sicuramente non conoscete. Partiamo da Sabaudia. Questo comune è tra i più belli d’Italia ma soprattutto del Lazio. Il mare è pulitissimo e le spiagge davvero uno spettacolo: vi sembrerà di stare alle Maldive. Non a caso, per un altro anno consecutivo, Sabaudia si è aggiudicata la bandiera blu dalla FEE, la Foundation for Environmental Education.

Non è semplice ottenere un primato del genere. È necessario che ci siano una serie di fattori, per esempio, mare pulito, depuratori attivi, ottimo sistema di riciclo dei rifiuti per far sì che una località balneare possa aggiudicarsi questo privilegio.

Sabaudia insieme a Tarquinia, Formia Sperlonga e Gaeta ha conquistato nel 2023, le 3 Vele. Con questa espressione si indica un sistema di valutazione adottato per indicare la qualità del mare che nel caso delle zone menzionate è pulitissimo. Ottiene però il primo posto o meglio le 5 Vele la località di Baunei in Sardegna. 4 Vele invece per Ventotene nel Lazio. In ogni caso, le spiagge di Sabaudia sono davvero uno spettacolo. Da non sottovalutare anche la località di San Felice Circeo che ha alcune tra le spiagge più belle del litorale laziale.

Conoscete per esempio la spiaggia del Prigioniero? Sembra una piscina naturale, un piccolo paradiso terrestre che si può raggiungere solo via mare e cioè tramite una barca. Tantissimi i vip che ogni anno frequentano le spiagge di Sabaudia come Francesco Totti, Ilary Blasi e Claudia Gerini che si recano nei lidi più famosi della zona. A questo proposito, sapete quanto costa un gazebo in riva al mare a Sabaudia? Anche Sperlonga è un fiore all’occhiello per il turismo italiano.

Le sue spiagge sono incantevoli, pulite e molto spaziose. Per non parlare poi del mare trasparente e limpido, che attira ogni estate tantissimi turisti italiani ma anche stranieri. Tra le spiagge più belle di Sperlonga vi segnaliamo la spiaggia di Levante che si può raggiungere percorrendo una piccola scalinata: panorama mozzafiato.