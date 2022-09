Alla scoperta dei luoghi più segreti di Roma

Non c’è dubbio che, anche e soprattutto da parte dei turisti che arrivano dall’estero, l’Italia rappresenta una delle mete più apprezzate per trascorrere dei momenti di totale relax, ma in modo particolare per andare alla scoperta di luoghi dall’alto valore storico e culturale e paesaggi assolutamente meravigliosi.

Insomma, non è certo una novità che l’Italia rappresenti una destinazione in grado di offrire davvero un gran numero di soluzioni per soddisfare ogni tipo di esigenza per chi si vuole mettere in viaggio. Roma, senza ombra di dubbio, si può considerare come una delle città più visitate in tutto il mondo. Milioni e milioni di turisti ogni anno girano per le strade della capitale alla scoperta delle più importanti attrazioni e di un gran numero di luoghi che hanno fatto la storia dell’umanità.

Buona parte dei luoghi turistici più famosi di Roma sono segnati all’interno di apposite mappe ed è praticamente impossibile non notarli. Non solo, dal momento che ci sono anche tante attrazioni non turistiche e che non sono così conosciute, ma che meritano comunque di essere ammirate a dovere. Andiamo alla scoperta, di conseguenza, di quelli che sono i principali luoghi segreti a Roma. Andando alla scoperta di queste location, tra le altre cose, si potrà gustare al meglio l’esperienza di conoscere la capitale nei suoi aspetti più profondi e tradizionali.

Avete mai visto la Casa dei Mostri?

Ecco una di quelle mete che non si possono non ammirare almeno una volta nella vita. La Casa dei Mostri, in realtà, è un edificio ben conosciuto, ovvero Palazzo Zuccari. Si tratta di una location particolarmente adatta per tutti coloro che vogliono scattare delle foto indimenticabili.

Come si può facilmente intuire, la principale domanda che si fanno in tanti è quale possa essere il motivo di una simile denominazione. Ebbene, già al primo sguardo diventa facile notare le ragioni di tale soprannome, tenendo conto che già le porte d’entrata sono piuttosto particolari, per usare un eufemismo. Infatti, si tratta di bocche demoniache spalancate di notevoli dimensioni, che rappresentano il varco d’accesso per una biblioteca. Chi l’avrebbe mai detto, vero? Eppure, una volta varcata tale soglia, ci si potrà godere l’incredibile sapere presente all’interno della Biblioteca Hertziana, che ospita qualcosa come più di 160 mila volumi. In effetti, non è luogo così infernale come appare dall’esterno. Raggiungere La Casa dei Mostri è un gioco da ragazzi, dal momento che è sufficiente salire la scalinata di Trinità dei Monti, che si trova nel bel mezzo tra via Gregoriana e via Sistina.

La meravigliosa Galleria Prospettica del Borromini

Uno dei posti più belli e forse anche meno chiacchierati è senz’altro il cortile di Palazzo Spada, dove si può ammirare la Galleria Spada. Quest’ultima permette di godersi una visione meravigliosa, con delle opere che sono state realizzate nel periodo che va dal XVI al XVII secolo. In realtà, però, in pochi si accorgono dell’opera creata dal Borromini.

A cosa stiamo facendo riferimento? Alla Galleria Prospettica, che è stata realizzata nel corso del 1663. A che cosa si deve questa denominazione del tutto particolare? È sufficiente mettere in evidenza come presenti una lunghezza che si aggira solamente intorno ai 9 metri. Per merito, però, dei vari giochi di prospettiva creati con la dovuta arguzia e sapienza da parte del Borromini, ecco che l’illusione visiva porta a pensare che sia lunga qualcosa come 38 metri. Non c’è dubbio che un’attrazione del genere merita di essere vista e ammirata almeno una volta.

La Cripta dei Cappuccini

Un altro meraviglioso e anche un po’ spettrale luogo segreto di Roma è rappresentato dalla Cripta dei Cappuccini. Si trova all’interno della Chiesa di Santa Maria Immacolata, in via Veneto e ospita qualcosa come oltre 4000 ossa dei frati.

Fonte: Giornal.it