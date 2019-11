Andalo: la località perfetta per vivere la montagna in famiglia

La montagna è la destinazione perfetta per le famiglie che vogliono trascorrere qualche giorno in tranquillità, così da creare nuovi ricordi e da vivere emozionanti avventure. Del resto, la routine quotidiana, sia dei grandi che dei piccini, è fatta di numerosi impegni, che lasciano spesso poco spazio al divertimenti ed al relax. Ma dove andare? Sicuramente il Bel Paese è ricco di località di montagna meravigliose, che vale la pena di esplorare.

Tuttavia, ve ne sono alcune veramente perfette per le famiglie, tra le quali emerge Andalo. Infatti, questa cittadina del Trentino Alto Adige, che si affaccia sulle Dolomiti di Brenta, è particolarmente family friendly, sia in estate che in inverno, poiché propone aria pulita e frizzante, una natura rigogliosa ed incontaminata, strutture alberghiere a misura di bambino e tante attività per rendere ogni giorno meraviglioso.

Intrattenimento ad alta quota: come divertirsi con in bambini in ogni stagione

Ad Andalo è possibile divertirsi con la famiglia tutto l’anno, poiché le attività da svolgere sono davvero numerose. Ciò permette di rendere ogni giorno diverso ed emozionante, ma soprattutto di allontanare la noia, che spesso assalta i bambini, quando vengono tenuti lontani dalla televisione e dai videogiochi. L’estate ad Andalo è ricca di sorprese e di occasioni imperdibili per stare a contatto con la natura.

Infatti, è possibile organizzare escursioni a piedi o in bicicletta, per conoscere meglio la zona dell’Altopiano della Paganella. Tuttavia, se la voglia di muoversi e fare sport è tanta, da non perdere anche l’Andalo Life Park, che prevede ampi spazi all’aperto ed ambienti coperti destinati allo svolgimento di attività sportive e ricreative. Inoltre, all’interno si trova il centro acquatico AcquaIn, aperto anche in inverno.

Le famiglie che amano l’acqua possono anche fare tappa al Lago di Molveno, circondato da scenari mozzafiato. Non bisogna pensare, però, che durante i mesi freddi Andalo sia meno vivace, in quanto non è così. Del resto, è posta nei pressi della Paganella Ski Area, un comprensorio sciistico, che rappresenta una delle maggiori attrazioni invernali del Trentino, in quanto propone piste con livelli di difficoltà differenti, perfette anche per i più piccoli.

Ѐ possibile, però, anche ciaspolare, nonché provare l’ebbrezza della slitta trainata dai cavalli, che permette di assaporare il piacevole silenzio dei boschi innevati. Sono previsti anche numerosi parchi gioco sulla neve, come l’Ice Racing Kart, che consente di scivolare sul ghiaccio con i go kart.

Strutture ricettive a misura di famiglia: per una vacanza indimenticabile

Scegliere Andalo per una vacanza family è l’ideale, non solo per l’incredibile intrattenimento, ma anche per l’ottima disponibilità di strutture ricettive pensate appositamente per ospitare le famiglie. Tuttavia, in fase di scelta è bene fare attenzione, poiché non tutte sono uguali. Infatti, per avere la certezza di vivere qualche giorno con i bambini senza pensieri, è bene optare per un family hotel Andalo d’eccellenza.

Ma come riconoscerlo? Deve essere dotato di camere appositamente pensate per le famiglie, in grado di garantire ogni tipo di comfort. Inoltre, non possono mancare servizi specifici, come il noleggio dei passeggini, il miniclub e menu a misura di bambino. Le strutture migliori, in più, sono dotate anche di centro benessere, in cui i genitori possono rilassarsi, e di una o più piscine, in cui grandi e piccini possono divertirsi in totale tranquillità.