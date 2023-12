Capodanno romantico a Roma: idee e consigli per le coppie

Ecco alcuni nostri consigli per passare un Capodanno romantico nella città di Roma: ecco quali ristoranti e hotel visitare.

Roma, la città eterna, è una delle mete più ambite dagli innamorati che vogliono trascorrere un Capodanno indimenticabile. La capitale offre infatti numerosi spunti per vivere una notte di San Silvestro all’insegna dell’amore e del romanticismo, tra luoghi suggestivi, cenoni a lume di candela, pacchetti benessere e soggiorni in hotel.

Capodanno romantico a Roma: cosa vi consigliamo

Se state cercando delle idee originali per il vostro Capodanno romantico a Roma, ecco alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro. Una delle opzioni più classiche ma sempre apprezzate è quella di prenotare un veglione al ristorante, magari con vista sulle incantevoli bellezze di Roma. Potrete gustare le specialità della cucina romana e brindare al nuovo anno con il vostro partner, in un’atmosfera intima e raffinata. Tra i ristoranti più romantici di Roma, vi suggeriamo:

L’Osteria dei Fratelli Mori : gestito dai fratelli Alessandro e Francesco Mori, il locale si trova in zona Piramide (Via dei Conciatori, 10). Per Capodanno, gli ospiti potranno gustare un menù fisso con i piatti più deliziosi della cucina romana.

: gestito dai fratelli Alessandro e Francesco Mori, il locale si trova in zona Piramide (Via dei Conciatori, 10). Per Capodanno, gli ospiti potranno gustare un menù fisso con i piatti più deliziosi della cucina romana. Bistrot 64 : con lo chef Giacomo Zezza, propone un cenone di Capodanno a partire da 190 euro a persona. Il ristorante situato nella zona del Flaminio (via Guglielmo Calderini, 64), vi proporrà una cena con piatti per i palati più raffinati e tutti da provare.

: con lo chef Giacomo Zezza, propone un cenone di Capodanno a partire da 190 euro a persona. Il ristorante situato nella zona del Flaminio (via Guglielmo Calderini, 64), vi proporrà una cena con piatti per i palati più raffinati e tutti da provare. Ferro54: il locale si trova tra i quartieri di Trastevere e Porta Portese, precisamente a Via Angelo Bargoni, 54. Propone, per la serata di Capodanno, menà che vanno dai 20 agli 89 euro. La serata, che inizierà alle 21, promette piatti prelibati e la degustazione di vini d’alta qualità.

Gli hotel per passare il Capodanno a Roma

Se volete regalarvi una notte romantica in una camera d’albergo, potete scegliere tra le numerose offerte di Capodanno che includono il pernottamento, la colazione e il cenone. Alcuni hotel offrono anche servizi extra, come la bottiglia di spumante in camera, il late check-out o l’ingresso alla spa. Tra gli eventi da provare, quelli all’Hotel Aurelia Antica, l’Hampton by Hilton e quello all’Hotel Cannella.