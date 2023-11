Cascate bellissime nel cuore di Roma, per visitarle non dovrai pagare nulla

Per la gioia dei romani, ma anche dei turisti che affollano Roma, ci sono delle cascate bellissime nel cuore di Roma e sono gratuite. Non solo d’estate, ma anche in queste belle giornate calde d’ottobre dove l’estate sembra non voler lasciare il posto all’autunno, è un’idea perfetta andare a fare una gita alle cascate. Non solo monumenti e rovine antiche quindi nella Città Eterna, ma anche tanto verde e spazi dove recuperare il contatto diretto con la natura, rilassarsi e rigenerare il corpo e la mente. Scopriamo insieme dove si trovano delle cascate bellissime nel cuore di Roma.

Ecco dove si trovano le cascate più belle di Roma e come arrivarci

Nel cuore della Città Eterna ci sono delle meravigliose cascate che sono la destinazione perfetta per trovare refrigerio nelle calde e afose giornate estive, ma anche per fare una piacevole passeggiata in queste soleggiate giornate d’autunno.

Stiamo parlando delle Cascate al Laghetto dell’Eur. Si tratta di ben 42 mila metri quadrati di verde con alberi e piante di vario genere, ma anche e soprattutto delle vasche d’acqua in collegamento tra loro. Bellissimi sono i salti d’acqua tra una vasca e l’acqua, per non parlare dei meravigliosi alberi di ciliegio giapponesi (la cosiddetta passeggiata giapponese).

Un luogo incantato quindi dove poter andare a rilassarsi pur non allontanandosi dal centro e dover potere i bambini e gli animali domestici. Natura, relax e tanto verde nel cuore della metropoli. La cosa più bella è che queste cascate sono completamente gratuite.

Per arrivare alle bellissime cascate nel cuore di Roma basta andare a sud-ovest della Capitale, all’Eur.

Altri spazi verdi a Roma

Sapevate che Roma è stata definita la metropoli più verde d’Europa? Ci sono ben 18 aree protette ed innumerevoli parchi e aree verdi dove i romani possono andare a rilassarsi senza allontanarsi dalla città.

Ci sono alcuni che sono mete famose prese d’assalto sia dai turisti che dai romani come Villa Borghese, Villa Ada, Villa Doria Pamphili con i loro bellissimi laghetti, piante e fiori, puntualmente citati in qualsiasi guida turistica.

Ci sono però tantissime altre aree verdi e parchi a Roma meno noti, ma non per questo meno belli e meno rilassanti: Villa Sciarra, Parco Centrale del Lago, Parco di Colle Oppio, Villa Glori e il Giardino degli Aranci (quello dove si trova il buco nella serratura da cui si può ammirare il Cupolone di San Pietro).

Insomma ci sono veramente moltissimi posti dove poter andare a trascorrere una giornata rilassante in famiglia e dove poter ammirare le meraviglie di Madre Natura, senza bisogno di andare fuori regione o in vacanza.

Tutti i luoghi che abbiamo citato sono ad accesso gratuito e non si paga alcun ticket d’ingresso.