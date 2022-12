Come arrivare al Parco Archeologico di Ostia Antica: cosa vedere e quanto tempo ci vuole per visitare gli scavi

Degli scavi davvero meravigliosi, suggestivi e ricchi di storia quelli che è possibile ammirare nel Parco archeologico di Ostia Antica! Un percorso imperdibile, dove storia e bellezza sono sapientemente intrecciate regalando ai fortunati visitatori un’atmosfera senza pari. Certamente, stilare un esaustivo elenco di cosa vedere nel Parco Archeologico di Ostia Antica non è cosa da poco. L’area è infatti molto estesa e lungo i suoi numerosi percorsi ci si imbatte in splendide rovine romane, molte delle quali davvero ben conservate! Insomma, una visita davvero da non perdere per gli appassionati di storia ma anche per i turisti curiosi che avranno modo di immergersi a 360° in un’atmosfera senza precedenti! Se la curiosità di scoprire le bellezze che il Parco Archeologico di Ostia Antica ha in serbo per voi inizia a solleticarvi, non vi resta che continuare la lettura dell’articolo. Qui troverete tutte le informazioni utili su cosa visitare nel parco, le tempistiche nonché le modalità per arrivarci.

Cosa fare e vedere nel borgo di Ostia Antica (e dintorni): la mappa e gli scavi

Cosa vedere al Parco archeologico di Ostia Antica

Il Parco Archeologico di Ostia Antica è uno dei più grandi e famosi d’Italia ed è paragonabile solamente al sito archeologico di Pompei. Da cittadella fortificata a una città ricca il passo per Ostia fu breve. Un ruolo di primo piano in questa direzione è stato giocato grazie alla presenza del porto fluviale che permetteva l’arrivo delle navi commerciali dal Mediterraneo. Il declino della città si ebbe però nel terzo secondo d.C. a causa dell’insabbiamento del Tevere e grazie agli scavi avviati nel diciannovesimo secolo, sono stati riportati in auge ben 34 ettari dell’antica città. Tornando ai nostri magnifici scavi, cosa si deve assolutamente vedere qualora ci si trovi nell’area archeologica o si programmi una visita culturale durante le festività? Le tappe obbligate da segnare in agenda durante la visita agli scavi sono:

l’Antica Necropoli nella quale sono stati riportate alla luce le tombe del II secolo a.C. nonché mausolei di personaggi illustri;

l’apertura della mura che permetteva di raggiungere Roma, ovvero la Porta Romana;

le Terme dei Sette Sapienti edificate intorno al 140 d.C. e che insieme al Caseggiato degli Aurighi e quello del Serapide formano un unico blocco;

gli splendidi mosaici che fanno da cornice durante tutto il percorso regalando al visitatore un’atmosfera a dir poco suggestiva;

il Teatro Romano, struttura che poteva contenere al suo interno fino a 4 mila spettatori e che veniva usata per allestire spettacoli e feste.

Le tempistiche

Per visitare completamente gli scavi archeologici di Ostia Antica ci vogliono circa due ore. Tuttavia, nulla vieta a chi lo desidera di fermarsi più a lungo per scorgere i dettagli di queste meravigliose rovine. È bene inoltre ricordare che l’uscita del parco è la medesima dalla quale si entra. Dunque, per uscire dal sito sarà necessario ripercorrere a ritrovo la strada.

Come arrivare al Parco Archeologico di Ostia Antica?

Ci sono diverse modalità per raggiungere il Parco Archeologico di Ostia Antica. Con la propria auto oppure affidandosi al trasporto pubblico. Nel primo caso bisogna tenere a mente il seguente indirizzo: Viale dei Romagnoli 717 e seguire le indicazioni fornite dal navigatore. Nelle vicinanze dell’ingresso delle rovine è presente un ampio parcheggio dove poter lasciare l’auto. Discorso diverso invece se si opta per l’uso dei mezzi pubblici. Partendo da Roma è necessario prendere il trenino per Lido di Ostia fino alle fermata Ostia Antica e da qui, con una breve passeggiata di circa 15 minuti si raggiungerà il sito archeologico.