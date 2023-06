[adrotate group="9"]

Il mondo è bello tutto, ma l’Italia ha per te quella marcia in più? Ti capiamo, e non solo noi: quest’anno sono molti gli italiani che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive in Italia. Complici i costi in aumento per i voli esteri e le bellezze incredibili che il nostro Belpaese ha da offrirci, si sceglie di rimanere in patria e andare alla scoperta, magari, di una regione mai visitata. Ma l’Italia è varia, gode dei paesaggi più disparati e ogni luogo è un mondo a sé: come scegliere la destinazione estiva in Italia più adatta a te? Scopriamolo insieme.

Vacanze di mare (e cibo)

Sicuramente hai un tipo di vacanza in mente ben preciso, perciò bisogna partire da questo per trovare la destinazione migliore. Se il tuo ideale di vacanza italiana prevede sole, mare cristallino e spiagge caraibiche, allora la scelta non può che ricadere sulle regioni del sud come Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. In particolare quest’ultima vanta alcune delle spiagge più belle di tutta Italia, come quella di Mondello o Fontane Bianche, con la sua morbida sabbia incredibilmente chiara. Scopri tutte le offerte sulle navi e i traghetti della compagnia SNAV per la Sicilia per raggiungere l’isola comodamente in traghetto dal punto che ti è più comodo, e non lasciarti scappare l’occasione di immergerti nel mare più bello d’Italia quest’estate.

Queste regioni, inoltre, hanno un’enorme cultura gastronomica: tra un bagno e l’altro qui avrai modo di assaggiare una miriade di prelibatezze mediterranee.

Movida e divertimento notturno

Per un’estate all’insegna della musica e del divertimento, scegli le località più famose per la vivace vita notturna che offrono durante la bella stagione. Parliamo di luoghi come Gallipoli in Puglia o Jesolo in Veneto, ma anche nelle zone più in della Costa Smeralda in Sardegna: Porto Rotondo, Porto Cervo, San Teodoro e Baja Sardinia sono note per la grande quantità di feste e di serate organizzate.

Se però cerchi il meglio della movida italiana, allora la destinazione ideale per te si trova sulla Riviera Romagnola, che in questo è una vera e propria regina. In particolare, il centro del divertimento è Riccione, località piena zeppa di locali e discoteche per tutti i gusti.

Vacanza tranquilla e pittoresca

In ultimo, se cerchi il modo di trascorrere delle vacanze estive tranquille, evitando la calca e le zone più affollate, ti consigliamo di considerare le Cinque Terre, in Liguria.

Si tratta di una località davvero pittoresca: cinque borghi vivaci e caratteristici, con la caratteristica delle facciate dei palazzi colorate con i toni più disparati, dal giallo al rosa. Qui ti sembrerà di stare in una cartolina e questi luoghi sono talmente iconici da aver ispirato persino Disney, con la creazione del film d’animazione “Luca”.

Si tratta di una meta davvero graziosa e tranquilla, oltre che ideale per l’estate anche grazie alle temperature che di rado superano i 30°C: tra passeggiate per le stradine del borgo, tuffi nelle acque cristalline e focaccia a volontà, l’estate è davvero magica alle Cinque Terre.